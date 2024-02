Météo : 12 départements placés en vigilance jaune crues ce jeudi

Après le passage de la dépression Karlotta sur l'ouest et le nord de la France, Météo-France a placé 12 départements en vigilance jaune pour les crues ce jeudi 15 février.

La prudence est encore d'actualité dans le nord et sur la façade ouest du pays. La tempête Karlotta, qui a touché le pays ce dimanche, a entraîné de fortes pluies et débordements dans de nombreuses régions. Ils étaient 16 départements classés en vigilance jaune par Météo-France ce mardi, ils ne sont plus que 12 ce jeudi 15 février.

@Météo-France

Dans le nord du pays, 7 départements sont visés par cette vigilance. Sont concernés, le Pas-de-Calais, dont 303 communes sont reconnues en état de catastrophe naturelle, la Seine-Maritime, l'Eure, l'Oise, l'Aisne, la Marne et les Ardennes.

Pour la façade atlantique, Météo-France a placé 5 autres départements en vigilance jaune crues ce jeudi. La Vendée, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Gironde.

Attention aux vents violents

Lundi dernier, Météo-France prévoyait déjà des rafales pouvant aller jusqu'à 100km/h dans le département des Haute-Garonne.

Ce dernier a de nouveau été placé en vigilance jaune ce jeudi par le service météorologique au même titre que les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn, l'Isère et le Rhône.