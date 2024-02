Vacances d'hiver : la circulation sera dense ce week-end, selon Bison Futé

Alors que les zones A et C sont en vacances d'hiver, Bison Futé prévoit une circulation dense pour ce week-end. Un risque d'engorgement est signalé dans certaines régions.

Les vacanciers des zones A et C pourraient bien se croiser sur les routes ce week-end. D'après les prévisions de Bison futé, la circulation sera dense, notamment dans certains secteurs-clés qu'il conviendra, si possible, d'éviter.

Aux Français de la zone A, qui entament tout juste leurs vacances, et à ceux de la zone C, qui ont déjà une semaine de congé derrière eux, viendront s'ajouter certains touristes venus de l'étranger. Bison Futé précise en effet que «ce week-end marque également le début des vacances d’hiver des zones Nord et Centre des Pays-Bas et la fin pour la zone Sud des Pays-Bas et du Luxembourg». Les véhicules risquent donc d'être nombreux sur les routes «entre les frontières du nord et les stations de sports d'hiver des Alpes».

Plus précisément, le vendredi 16 février est classé vert dans le sens des départs, avec une pointe d'orange en Île-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est. Il est conseillé de faire en sorte de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 14h, d'éviter l'autoroute A4, entre Metz et Strasbourg de 8h à 20h et l'autoroute A6, entre Fleury et Mâcon, de 12h à 20h.

En effet, les premiers ralentissements apparaîtront dès la fin de matinée sur l'autoroute A6 entre Wissous et Chilly-Mazarin, avant de se transformer en difficultés de circulation dès le début de l'après-midi sur les axes A6B, A86 et A6. Le trafic atteindra son pic vers la fin de l'après-midi et la circulation restera dense sur l'A6 jusqu'en fin de soirée. Ce vendredi, la France sera en revanche entièrement au vert dans le sens des retours.

Samedi 17 février, la situation se gâte en Auvergne-Rhône-Alpes. La région sera rouge dans le sens des départs, alors que le reste du pays restera au vert. Les axes reliant les stations de ski (A40, A43) seront «particulièrement encombrés» dans les deux sens et tout au long de la journée. Bison Futé conseille d'éviter l'A40 entre Mâcon et Annemasse de 12h à 16h, ainsi que l'A43 entre Lyon et Modane de 10h à 17h. L'autoroute A30 à hauteur de Saint-Hélène-sur-Isère sera aussi saturée, de même que les routes nationales N90 et N85.

Dans le sens des retours, la journée de samedi est classée verte au niveau national et orange en Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Il est conseillé de traverser cette dernière avant 14h car la circulation sera dense sur l'autoroute A6 entre le début de l'après-midi et le milieu de soirée. En Auvergne-Rhône-Alpes, l'autoroute A7 entre Orange et Lyon devra être évitée de 13h à 16h, de même que l'A40 entre Annemasse et Mâcon de 9h à 15h et l'A43 entre Chambéry et Lyon de 7h à 16h.

À noter que des mouvements de grève sont annoncés dans les transports, notamment à la SNCF, et pourraient venir «renforcer les difficultés de circulation attendues ce week-end sur l'ensemble du réseau routier», note Bison Futé. Sur les routes la journée de dimanche, elle, est classée verte pour les départs comme pour les retours.