Ecole Stanislas : coups de cravache, placages, claques... Un ancien maître d'internat sera jugé pour des «violences» contre des élèves

Un ancien maître d’internat de l’école Stanislas sera jugé en septembre pour des violences qui auraient été commises sur des élèves, entre 2012 et 2018. Des faits mis sur le devant de la scène par les déclarations d’Amélie Oudéa-Castera, ex-ministre de l’Éducation.

«Coups de cravaches, coups de pied, claques derrière la tête, placages au sol, insultes, emprise psychologique», il s’agit là des faits de violences dénoncés par six élèves scolarisés dans les classes préparatoires de l’école Stanislas, qui auraient été commises par leur ancien maître d’internat, entre 2012 et 2018.

L’homme sera jugé le 9 septembre prochain au tribunal correctionnel de Valenciennes, en raison de son lieu de résidence. En plus de ces violences, celui-ci, qui a également travaillé «au sein de plusieurs établissements catholiques d’Île-de-France», a été mis en examen le 26 janvier dernier dans une autre affaire pour «viol et agression sexuelle par personne abusant de sa fonction», commis entre le 30 juin et le 1er juillet 2001, contre un élève âgé de 17 ans au moment des faits, dans l’internat Saint-Martin-de-France de Pontoise.

Selon le parquet de Valenciennes, il aurait été placé «sous contrôle judiciaire» et aurait «l’interdiction d’entrer en contact avec la victime». L’homme «conteste» cependant ces accusations, mais concède une «attitude autoritaire s’agissant des derniers faits reprochés».

Des dérives pointées du doigt par l’ex-ministre de l’Éducation

Au cœur de plusieurs scandales, l’école Stanislas n’a cependant pas donné suite à cette affaire à la mi-journée. En effet, l’établissement est placé sous le feu des projecteurs depuis que l’ancienne ministre de l’Éducation, Amélie Oudéa-Castera, a expliqué y avoir scolarisé ses trois fils.

Un rapport antérieur à la polémique de l’Éducation nationale avait ensuite été dévoilé. Il mettait à l’honneur des «dérives dans l’application du contrat d’association» de l’école avec l’État, notamment l’obligation de suivre le catéchisme, mais aussi lors des cours. Cela concerne des propos problématiques de la part des intervenants, au sujet des personnes homosexuelles ou de l’avortement. Mais aussi des propos faisant la promotion des thérapies de conversion.

Des manquements dans l’application des programmes officiels sur l’éducation à la sexualité ont également été rapportés, avec «le parti pris de certains professeurs de SVT de ne pas parler des infections sexuellement transmissibles».

Une demande d’enquête administrative avait été formulée auprès de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche le 22 février 2023, suite à des articles de presse qui pointaient des accusations de dérives homophobes et sexistes au sein de l’établissement Stanislas.

Le parquet a, par ailleurs, rappelé que les faits de «viol et agression sexuelles par personne abusant de sa fonction» sont respectivement sanctionnés «des peines de 20 ans de réclusion criminelle et de sept ans d’emprisonnement».