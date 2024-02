Lutte contre le trafic de drogue : que sont les opérations «Place nette» lancées par Gérald Darmanin ?

Lancées en automne dernier par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, les opérations «Place nette» se sont multipliées ces dernières semaines dans l’Hexagone. Elles ont pour objectif de lutter activement contre le trafic de stupéfiants tout en occupant le terrain pour diminuer le sentiment d’insécurité.

Un tour de vis pour lutter contre les trafics de drogue. Mis en place dans l’Hexagone à l’automne, les opérations «Place nette» se sont démocratisées depuis le début d’année. Ce vendredi, un bilan des opérations «Place nette» menées dans le département des Yvelines devrait être donné par la préfecture, le parquet d’Alençon et le groupement de gendarmerie de l’Orne.

Ce dispositif intègre des «contrôles des parties communes et des caves, contrôles d’identité sur réquisition du procureur de la République, la mobilisation de chiens spécialisés en recherche de stupéfiants et d’armes, des contrôles de commerces et la sécurisation des transports en communs», selon le site du ministère de l’Intérieur.

Gérald Darmanin promet entre 10 et 20 opérations chaque semaine

Lors d’une conférence de presse donnée le 16 janvier, Emmanuel Macron a fixé comme feuille de route un minimum de «dix opérations de ce type chaque semaine».

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a durci le ton en promettant lors d’un déplacement à Besançon (Bourgogne-Franche-Comté) le 10 février dernier entre 10 et 20 opérations place nette par semaine» sur le territoire national.

Gérald Darmanin a promis «Entre 10 et 20 opérations place nette par semaine» sur le territoire national, lors de son déplacement à Besançon (Bourgogne-Franche-Comté) ce samedi 10 février. pic.twitter.com/SQiFgy6WJZ — CNEWS (@CNEWS) February 10, 2024

Il en a profité pour dresser un bilan de l’opération «Place nette» conduite en France lors des quatre derniers mois, à savoir «plus de 1.270 interpellations de trafiquants». Gérald Darmanin a assuré que les 155 interventions menées ont permis la saisie de «deux 2 tonnes de drogue», «2 millions d’argent frais» et de «300 armes».

Une vaste opération «Place nette» menée dans l’Orne cette semaine

Une vaste opération de ce type a été menée dans l’Orne cette semaine, avec notamment 50 gendarmes déployés à La Ferté-Macé pour précéder à divers contrôles.

«Avec l’accord des bailleurs sociaux, nous contrôlons également les parties communes des immeubles, pour chercher des stupéfiants, des objets volés. S’agissant de la consommation de drogues dures, elles débouchent très souvent sur des atteintes aux biens, car les consommateurs ont besoin de grosses sommes d’argent pour s’en procurer», a détaillé le commandant Romain Soulary pour Actu.fr.

Pour cette opération, douze gendarmes de la Compagnie de Domfront, dont une équipe cynophile, ainsi que deux pelotons de l’escadron de gendarmerie mobile de Versailles-Satory (Yvelines), soit une trentaine de militaires, ont été mobilisés.