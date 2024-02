Allergies aux pollens : quels sont les départements les plus touchés ?

Pas moins de 74 départements ont été placés en alerte rouge allergies aux pollens, selon le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). La douceur des températures et le retour du soleil expliquent cette alerte.

Le pollen montre le bout de son nez plus tôt que prévu cette année en France. Avec les températures clémentes que connaît actuellement l’Hexagone, la période des allergies aux pollens commence en avance cette année. Selon le dernier bulletin du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), le risque d’allergies aux pollens est «élevé» dans 74 départements de la France, soit plus des trois quarts du territoire français.

Une journée difficile pour les allergiques avec des concentrations particulièrement élevées sur tout le pays à cause du temps doux et ensoleillé!



Notamment pour les pollens d'aulne (famille des bétulacées) en pleine floraison! https://t.co/k4Ygjf9UTP



Courage aux allergiques! pic.twitter.com/m9JGU3La1x — Réseau National de Surveillance Aérobiologique (@rnsa_pollen) February 17, 2024

80 capteurs de pollen

Selon la carte du RNSA, un seul département échappe à ce risque élevé d’allergie : le Finistère, qui est classé en vert. Par ailleurs, 12 départements (Côtes-d’Armor, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Manche, Calvados, Somme, Pas-de-Calais, Nord, Aisne) sont, eux, classés en jaune pour un risque «moyen».

Pour faire ses estimations, le Réseau national de surveillance aérobiologique possède 80 capteurs de pollens répartis partout en France. Mais le RNSA fait aussi appel aux botanistes ainsi qu’aux médecins allergologues pour réaliser sa carte. Et pour ce mois de février, les spécialistes ont dû se préparer face à cette situation qui arrive tôt dans l’année.

«Habituellement, on arrêtait nos capteurs en hiver parce qu’on n'avait très peu de pollen il y a quelques années. Et maintenant, on commence à le maintenir en hiver parce que nous avons de plus en plus de pollen lié aux hivers doux qu’on observe ces dernières années et à la précocité de la floraison des espèces qui fleurissent surtout à la fin de l’hiver et début du printemps», a expliqué Samuel Monnier, ingénieur au Réseau national de surveillance aérobiologique, à CNEWS.

Des précautions à prendre

Dans son bulletin national du 16 février dernier, le RNSA a détaillé les différents pollens présents en France. Selon lui, «les quantités de pollens d’arbres ont augmenté partout dans l’Hexagone». Le risque d’allergie est notamment élevé avec les noisetiers et les aulnes, où le pollen domine largement sur le territoire. Du sud-ouest au sud-est, les pollens de cyprès resteront abondants. Le bulletin indique par ailleurs que «les pollens de mimosa peuvent provoquer des allergies de proximité dans le sud». En revanche, le RSNA assure que les averses de pluie annoncées ce dimanche devraient plaquer «les pollens au sol» et donner un peu de répit aux allergiques.

Face à ce risque élevé, les personnes allergiques sont invitées à prendre quelques précautions. «Aérer son logement le matin tôt et tard le soir quand il y a du pollen. Faire sécher le linge plutôt à l’intérieur qu’à l’extérieur pour éviter que les pollens se collent dessus. Fermer les fenêtres des voitures, porter un masque en extérieur. Éviter les activités qui entraînent une surexposition au pollen comme faire du sport dans un parc en plein air. Ce n’est vraiment pas conseillé pour quelqu’un d’allergique», conseille Samuel Monnier.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), d’ici 2050, la moitié de la population mondiale devrait souffrir d’une maladie respiratoire.