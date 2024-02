Florence Portelli : «Si on sauve l'école, on sauve la République»

Paru aux éditions du Cerf en janvier, le livre de Florence Portelli, «Franc-parler» déplore le «vide sidéral» de la pensée politique en France.

Maire de Taverny (Val-d'Oise), vice-présidente des Républicains et de la région Ile-de-France, Florence Portelli dresse un portrait plutôt sombre du paysage politique français actuel. Son livre «Franc-parler» (Editions du Cerf) dénonce une «omniprésence du vide» explicitée par l'autrice auprès de CNEWS.

Pourquoi considérez-vous que la pensée politique est aujourd'hui plongée dans un «vide sidéral» en France ?

Je vois s'installer un vide de la pensée dont découle un culte de l'individualisme et une société de consommation qui est déracinée. A mon sens le débat d'idées a disparu et cet appauvrissement ne permet pas aux gens de s'élever. Il y a également un manque d'engagement global et une partie de la société est beaucoup moins tournée vers le collectif et le sentiment d'appartenance à une communauté nationale.

Selon vous les hommes et femmes politiques ne remplissent plus leur rôle, quel est-il ?

Pour moi ils ont un double rôle. Le premier c'est de penser aux générations futures et d'avoir systématiquement en tête de construire un monde meilleur pour leurs enfants. Or, je trouve que l'enfance et la jeunesse ne font absolument pas partie des programmes politiques.

Le rôle des représentants politiques c'est aussi de faire qu'un pays puisse se défendre dans le monde actuel et, dans le cas de la France, de restaurer sa puissance. Il y a un discours stratégique et diplomatique à porter et je regrette que depuis plusieurs présidentielles ça ne soit absolument pas abordé alors que ça fait partie des compétences premières du président de la République.

Votre famille politique, la droite, a-t-elle une responsabilité dans cette «crise» ?

Pour moi le référendum de 2005 représente la plus grande erreur de la droite (en 2005, les Français ont refusé par référendum le projet de traité constitutionnel européen qui a été adopté malgré tout par la suite, à peine modifié, via le Traité de Lisbonne, ndlr). Je pense qu'à ce moment-là, le peuple s'est senti, et a été, trahi.

La droite a aussi trop longtemps délaissé certaines thématiques comme l'éducation et la culture pour s'enfermer dans une logique comptable. Le souci de rigueur budgétaire est important mais on a confondu un moyen qui est essentiel avec une vision. Cela a parfois été appliqué de manière déshumanisée, en mettant à mal les services publics.

Quelles doivent être les priorités politiques, selon vous ?

Culture et éducation sont des piliers parce qu’on ne peut pas résoudre les problèmes de la société si on ne s’attaque pas au principal fléau qu'est l’absence d’émancipation par la réflexion et par le savoir. Si on sauve l'école, on sauve la République. Pourtant l'école n'a jamais été une priorité depuis des années pour les différents gouvernements qui se sont succédé et ne l'est toujours pas dans les programmes de ceux qui prétendent accéder au pouvoir aujourd'hui.

L'écologie est aussi un défi qui peut être porté par la droite à travers la défense de notre identité rurale et du patrimoine gastronomique. En se réappropriant la volonté d'avoir de la nourriture qui provienne de circuits courts, qui ne soit pas importée, qui respecte les saisons, en transmettant le savoir culinaire qui fait partie de notre savoir-faire français, et en restaurant notre souveraineté agricole.

Parmi les mesures que vous défendez pour «faire société», il y a l'idée d'un revenu d'utilité sociale : à quoi correspond-il ?

Je pense qu'il y a des activités qui sont tout aussi méritoires que le fait de travailler. Quelqu'un qui va être bénévole toute sa vie dans une association par exemple, une femme, car ce sont souvent des femmes, qui va s'occuper de son enfant lourdement handicapé ou encore un enfant qui va s'occuper de son parent très dépendant. Je considère que ce sont des engagements humains qui devraient être récompensés par la société, ou en tout les cas reconnus.

Ce revenu pourrait remplacer certaines aides de l'Etat car l'objectif n'est pas de créer une prime à l'assistance mais de donner sa chance à tout le monde. L’égalité des chances n’existe pas, c'est un leurre, et le sentiment d’injustice que ressentent nos compatriotes est lié au fait que tout le monde n’a pas le même accès à la réussite selon le milieu social dans lequel il a grandi. Cela se voit très tôt, par exemple quand des jeunes n'ont pas accès aux stages qu'ils souhaitent parce que leurs parents n'ont pas les relations qui pourraient leur ouvrir des portes.

«Franc-Parler» de Florence Portelli, 160 p., Ed. du Cerf, 20 euros