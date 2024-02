Météo : quels sont les 9 départements placés en vigilance jaune crues ce samedi ?

La vigilance jaune aux crues a été activée, ce samedi, dans neuf départements du nord et du sud-ouest du territoire national.

Le nord comme le sud sont concernés. Certaines parties de la France font l’objet, ce samedi, d’une alerte vigilance jaune aux crues. Les départements du Pas-de-Calais, de l’Aisne, de l’Oise, de la Marne, des Ardennes, de la Charente-Maritime, du Tarn-et-Garonne, du Gers et de la Haute-Garonne ont été épinglés par Météo-France.

© Météo-France

Les riverains des zones habituellement inondables comme la Vesle, la Loire, l’Adour et la Seudre sont appelés à être attentifs en raison du risque de crue et d’inondation. Le service météorologique français a expliqué que des phénomènes habituels dans les neuf départements pourraient devenir occasionnellement et localement dangereux, notamment en cas de mistral, d’orage ou encore de montée des eaux. Le niveau jaune de cette alerte est valable jusqu’en fin de soirée.

Les précautions à prendre en amont des précipitations

À l’annonce d’une vigilance aux crues, il est conseillé de ne pas sortir de chez soi. Si l’eau vient à monter à proximité du logement ou même à l’intérieur de l'habitation, il faut s’éloigner du sous-sol et monter dans les étages supérieurs. Si le logement n’a pas d’étage, il est recommandé de se réfugier chez des proches.

En cas de départ de la maison, il est conseillé de prévoir un sac avec quelques vêtements, une lampe de poche avec des piles de rechange, ses papiers d’identité, une réserve d’eau potable, des médicaments en cas de traitement régulier, une trousse de premiers secours et quelques aliments.

Dès les premiers signes d’eau au sein de l'habitation, il est nécessaire de couper le gaz et l’électricité pour éviter tout risque d’explosion ou d’électrocution.

Pour être au courant des dernières évolutions météorologiques, il faut également faire en sorte d’avoir un téléphone portable chargé afin de rester informé de la progression de la situation, mais aussi rester attentifs aux règles de sécurité annoncées par les autorités.