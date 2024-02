Météo : y aura-t-il de la neige ce week-end en montagne ?

Les vacances d'hiver se poursuivent, ce week-end, et une question se pose pour les mordus de ski : y aura-t-il de la neige en montagne ? Tour d'horizon de l'enneigement des massifs.

Du monde sur les pistes ? Les adeptes de sports d'hiver et de ski pourront profiter de la neige, ce week-end, mais pas sur tous les massifs et plutôt à des altitudes assez élevées.

Dans les Alpes du sud comme dans les Alpes du nord, la neige est présente en moyenne et haute montagne avec des cumuls de neige jusqu’à 60 centimètres. Les températures seront, elles, comprises entre 4 et 11°C tout le week-end et il n'y aura pas d'amélioration de l'enneigement à attendre.

des chutes de neige dans les Pyrénées

Sur les Pyrénées, quelques flocons ont été localisés, vendredi, en haute-montagne avec des températures légèrement au-dessus des normales de saison. La journée de samedi sera, elle aussi, marquée par des chutes de neige. Il pourrait ainsi tomber localement entre 10 et 15 centimètres de neige fraîche au-dessus de 2.000 mètres. Dimanche, une perturbation est attendue sur le massif en soirée. Elle pourrait donner de la neige dès 2.000m, puis 1.600m la nuit suivante.

Les stations du Jura et des Vosges sont moins gâtées en neige. Ces derniers jours, la limite pluie-neige se «situe vers 2.800, 3.000 mètres», explique Météo-France. La journée de samedi sera marquée par des chutes de neige, mais, comme dans les Alpes, la journée de dimanche marquera le début du beau temps.

Résultat, les réservations sont en chute libre dans le Jura, les Vosges mais aussi le Massif Central, avec des reculs de plus de 40% en février sur un an, selon une récente étude du groupe PAP Particulier à Particulier.

De grandes disparités côté enneigement

En ce qui concerne l'enneigement, de grandes disparités pourront être observées d'une station à l'autre, et ce, même au sein d'un même massif. À la Plagne, dans les Alpes, par exemple, 127 pistes sur 137 sont ouvertes ce samedi soit 93%.

Toujours dans les Alpes, à Chamonix, seules 10 pistes sur 35 sont ouvertes au même moment, soit à peine 29%. Si les Angles, dans les Pyrénées, affichent 100% de pistes ouvertes (27 pistes sur 27), Saint Lary Soulan ne propose que 24 pistes sur 59, soit 41%.

Il conviendra alors de se renseigner spécifiquement sur la situation de chaque station, comme sur certains sites tels que France Montagne.