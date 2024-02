Sondage : 42% des sondés estiment que le traitement de l'information par les journalistes français n'est «ni de droite, ni de gauche»

Dans une décision rendue publique mardi 13 février, le Conseil d’Etat a demandé à l’Arcom de réexaminer le respect par la chaîne CNEWS de ses obligations en matière de pluralisme. Pourtant, selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, 42% des sondés estiment que le traitement de l'information par les journalistes et médias français est «plutôt neutre».

Un sondage plus partagé qu'on ne pourrait le croire. Selon un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD publié ce samedi soir, 42% des personnes interrogées estiment que le traitement de l'information effectué par les journalistes et médias français n'est «ni de droite, ni de gauche». À l’inverse, 29% des Français estiment que le traitement de l'actualité par les médias et journalistes est plutôt de gauche, et 29% des Français estiment qu’il est plutôt de droite.

Une enquête qui intervient quelques jours après la décision du Conseil d’Etat d'imposer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) d’être plus intransigeante vis-à-vis de la chaîne CNEWS. Il a donné six mois au «gendarme» de l’audiovisuel pour apporter une réponse à Reporters sans frontières (RSF), qui l’avait saisie. Selon l’ONG, la chaîne ne respecterait pas ses obligations en matière de pluralisme, et se serait muée en une chaîne d’opinion. Un constat visiblement non partagé par les Français, si l'on s'en réfère à ce nouveau sondage.

un tiers des 25-34 ans juge les médias «neutres»

Dans le détail, il existe une légère différence entre les hommes et les femmes au sujet de leur opinion sur la politisation des médias, puisque seuls 37% des hommes interrogés estiment que les médias et journalistes français sont neutres, contre 46% des femmes. Une différence qui s’exprime de manière encore plus importante selon les classes d’âge. En effet, si 52% des sondés de 50 à 64 ans estiment que les médias et journalistes ne sont «ni de droite ni de gauche», seulement 34% des personnes de 25 à 34 ans partagent cet avis.

Du côté des catégories socioprofessionnelles, les résultats sont équilibrés puisque 39% des CSP + et des CSP - estiment que les médias sont neutres, tandis que 46% des inactifs valident cette hypothèse.

neutralité contestée à gauche et à droite

En revanche, il existe de véritables différences de perception quant à la politisation des médias et des journalistes selon la proximité politique des personnes interrogées. En effet, les sympathisants de gauche sont les moins nombreux à penser que les médias et journalistes sont neutres (26%), emmenés par les sympathisants de la France insoumise (13%). Une majeure partie des sympathisants de gauche estime d’ailleurs que le traitement de l'information effectué par les médias et journalistes français est plutôt de droite (43%).

À l’inverse, les sympathisants du centre sont les plus nombreux à penser que les médias et journalistes sont neutres (45%), portés par les personnes qui se revendiquent comme étant proche du parti Renaissance (44%). Du côté de la droite, seuls 29% des sondés valident cette hypothèse, tandis que 44% estiment que le traitement de l'information effectué par les médias et journalistes français est plutôt de gauche. Une opinion majoritairement portée par les sympathisants des Républicains (52%).

*Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 15 au 16 février, auprès d’un échantillon représentatif de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.