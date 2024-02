Gabriel Attal : la popularité du Premier ministre en légère baisse, mais supérieure à celle d'Emmanuel Macron

Un mois après sa nomination, le nouveau Premier ministre Gabriel Attal enregistre une légère hausse de son impopularité. Il reste toutefois nettement plus populaire qu'Emmanuel Macron, selon deux sondages mensuels publiés ce dimanche.

Selon le baromètre Ifop-JDD, réalisé du 7 au 15 février, 52% des Français (+ 6 points) sont mécontents de Gabriel Attal contre 48% de satisfaits. Dans la précédente enquête, réalisée dans les jours suivant sa nomination le 9 janvier, 49% des Français étaient satisfaits, 46% mécontents et 5% sans opinion. De son côté, la popularité d'Emmanuel Macron est en baisse de trois points à 29% de satisfaits contre 71% de mécontents.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1993 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire autoadministré en ligne du 7 au 15 février 2024.

Dans une autre enquête, menée par Ipsos pour La Tribune Dimanche, la cote de popularité de Gabriel Attal progresse (40%, + 3 points) et se situe à des niveaux supérieurs à ses prédécesseurs Edouard Philippe, Jean Castex et Elisabeth Borne dans la foulée de leur nomination. Mais sa cote d'impopularité augmente plus fortement (45%, + 8 points).

Apprécié à droite

Gabriel Attal est fortement apprécié des sympathisants Renaissance-Modem-Horizons (86% d’opinion favorables, + 8 points) mais aussi des sympathisants LR-UDI avec 63% d’opinions favorables (+ 10 points). Sa cote reste là aussi nettement supérieure à celle d'Emmanuel Macron qui se stabilise avec 30% d’opinions favorables et 65% d'opinions défavorables.

Selon Ipsos, cette stabilité «dissimule des disparités importantes selon la proximité politique» : le président de la République baisse fortement à gauche (- 11 points) et progresse nettement auprès des sympathisants de droite (+ 15 points).

Cette enquête a été réalisée du 13 au 15 février auprès de 1000 personnes, constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.