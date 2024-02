Sport d'hiver : quelles sont les stations de ski les plus enneigées cette année ?

Les vacances d’hiver ont commencé et les stations de ski sont déjà prises d’assaut par des vacanciers pressés de dévaler les pentes enneigées. Mais quelles sont les stations qui ont les meilleures conditions de neige cette année ?

Où se trouve la meilleure neige ? Beaucoup de Français prennent la route de la montagne durant les vacances d’hiver pour profiter des joies du ski. Voici les stations françaises les plus enneigées cette année.

Championne incontestée, la station de l’Alpe d’Huez est celle où l’on trouve le plus de neige cette année. Avec un domaine qui s’étend de 1.800 à 3.300 mètres d’altitude, la station offre de bonnes conditions pour les vacanciers. Selon la Météo des neiges, en bas de la station, l’enneigement moyen est de 90 cm, et de 450 cm en haute altitude.

Talonnant l’Alpe d’Huez, la station de Tignes dans les Alpes est une fois de plus parmi les plus enneigées. Proche de la frontière italienne, le domaine skiable de Tignes débute à 1.550 mètres d’altitude et monte jusqu’à 3.450 mètres avec son célèbre glacier. Selon Météo des neiges, en bas de station, il y a en moyenne 120 cm de neige et 400 cm en haute altitude, de quoi ravir les skieurs.

En troisième position de ce classement, la station des Alpes, Val d’Isère. Aussi célèbre que les deux autres stations, le domaine s’étend de 1.800 à 3.000 mètres d’altitude. Niveau enneigement, Météo des neiges comptabilise 100 cm de neige en moyenne en bas de station et 400 cm en haut.

Les Arcs se placent en quatrième position des stations les plus enneigées cette année. Le domaine s’étend de 1.200 à 3.228 mètres d’altitude avec un enneigement moyen de 50 cm en bas de station et 400 cm en haut. Les Arcs sont liés au domaine de la Plagne qui est sixième au niveau de l’enneigement avec un enneigement de 130 cm en bas et 300 cm en haute et un domaine qui va de 1.250 à 3.417 mètres d’altitude.