Street art : voici la plus belle fresque de France en 2023

Le palmarès du Golden Street Art 2023 a été révélé ce dimanche. «Mégalodon», fresque réalisée à Savigné-sur-Lathan par l'artiste SeyB a été sacrée plus belle œuvre de street art de France de 2023.

Les gagnants du Golden Street Art 2023 ont été annoncés ce dimanche soir, peu après la clôture du vote, par le site de street art Trompe l'œil, organisateur de cette concours qui récompense chaque année la plus belle fresque murale réalisée en France.

Sébastien Dejancourt alias SeyB a été désigné lauréat de la 10e édition du Golden Street Art pour «Mégalodon», fresque peinte à Savigné-sur-Lathan, en Indre-et-Loire. Il succède à Wild Drawing, artiste indonésien qui avait remporté l'édition 2022 pour «Message en bouteille» réalisée à Morlaix (Finistère).

©SeyB/Photo Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

L'œuvre lauréate a été élue par un jury de huit photographes de Trompe l'œil ainsi que par le vote des internautes parmi les dix fresques en lice pour le titre.

©SeyB/Photo Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info ©SeyB/Photo Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Spécialisé dans la fresque de grand format au rendu très réaliste, l'artiste autodidacte originaire de Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a effectué cette œuvre en juin 2023, sur la façade d'une des résidences de Val Touraine Habitat, que le bailleur avait mise à sa disposition. Elle est située au 8 rue des Remparts à Savigné-sur-Lathan, petite commune rurale de 1.300 âmes.

©SeyB/Photo Lionel GRIPON/street-art.trompe-l-oeil.info

Pas moins de 120 heures de travail, 130 bombes et 15 litres d'acrylique, ont été nécessaires à SeyB pour réaliser ce mastodonte des mers, cousin éloigné du requin pouvant atteindre une dizaine de mètres de long, disparu il y a 3,6 millions d'années.

C’est dans le cadre du 50e anniversaire du musée du Savignéen qui présente des fossiles d'animaux marins et terrestres, que le maire de Savigné-sur-Lathan, Hugues Brun, a fait appel à SeyB pour faire revenir le mégalodon, animal emblématique de la mer des Faluns qui recouvrait toute la région il y a 15 millions d'années.

Cette réalisation s'est faite en lien avec l'association ligolienne «Pour vos yeux» qui promeut l'art urbain en milieu rural. Sur Instagram, SeyB a partagé en septembre une vidéo présentant sa création.

«Le lecteur» de Nexer & Starz et «Courir pour votre vie» d'Aéro, peintes respectivement à Ermont (Val-d'Oise) et à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire) complètent le podium de cette 10e édition du concours.

Pour rappel, les œuvres candidates au titre de plus belle fresque murale de France 2023 doivent avoir été réalisées en France, au cours de l'année, afin d'être dans les 50 sélectionnées et présentées par le site du Golden Street Art avant d'être soumises à un premier tour de vote dont sortiront les dix finalistes de la compétition qui seront eux-mêmes jugés par un jury et par les internautes lors d'un second tour.