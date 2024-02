«Ils étaient à contresens, on ne pouvait rien faire» : des chauffeurs de taxi impuissants face aux vols à la portière

En Seine-Saint-Denis, des chauffeurs de taxi ont fait part à CNEWS de leur impuissance face à la multiplication des vols à la portière ces dernières années.

Depuis plusieurs années, le tunnel du Landy au nord de Paris est la cible de véritables pirates de la route. Armés de brise-glace ou de pierre pour casser les vitres, ces malfrats n'hésitent pas à piller les taxis ou VTC.

«On était dans un bouchon. Ils étaient à deux et en ont profité pour casser le carreau de la voiture, tendre la main à l’intérieur et prendre le sac», témoigne pour CNEWS, Jean, chauffeur depuis 26 ans. «Étant donné qu’ils étaient à contresens de la circulation, on ne pouvait rien faire».

«J’ai été obligé de teinter mes vitres»

«L’autre fois, deux gars sont arrivés sur le côté droit du tunnel de Landy parce qu’il y a des barreaux sciés. Ils passent, rentrent dans l’autoroute et se barrent en courant à contresens», a ajouté un témoin de plusieurs agressions dans cette zone sensible de l’autoroute A1.

Face à cet itinéraire défavorablement connu, les chauffeurs des taxis sont obligés de prendre des dispositions pour protéger leurs clients. «J’ai été obligé de teinter mes vitres», a expliqué Assane. «Quand j'ai mes clients derrière, on ne voit pas à qui on a affaire».

La préfecture de Police a assuré lutter contre ces vols à la portière avec des caméras de surveillance ou des hélicoptères qui surveillent la zone. Entre 2022 et 2023, le nombre de vols à la portière en Seine-Saint-Denis a ainsi baissé de 14,3%.