La tour Eiffel fermée à partir de ce lundi en raison d'un mouvement de grève

Ce lundi 19 février, à quelques mois seulement du début des Jeux olympiques de Paris, la célèbre tour Eiffel a dû fermer ses portes au public. En cause, une grève de ses salariés.

Les organisations syndicales avaient déposé un préavis la semaine dernière. Comme attendu, les portes de la tour Eiffel sont restées closes aux visiteurs ce lundi 19 février, en raison d'une grève des salariés.

Ces derniers protestent en grande partie contre la gestion de la mairie de Paris, qui détient 99% de la Société d'exploitation de la tour Eiffel (SETE), du monument historique.

Dans leurs revendications, CGT et FO demandent à la Ville d'être «raisonnable au niveau de ses exigences financières afin d'assurer la pérennité du monument et de l’entreprise qui le gère».

D'autres grèves avant les JO ?

Interrogé la semaine dernière sur le dépôt du préavis de grève, Denis Vavassori, technicien et représentant CGT pour la tour Eiffel a assuré à CNEWS que Paris demanderait à la SETE un versement passant ainsi «de 8 à 50 millions d'euros par an ce qui aura forcément un impact conséquent sur la réalisation des travaux nécessaires à la pérennisation du monument et de ses installations», avait-il mis en garde.

Accusée par les syndicats d'être trop ambitieux dans les prévisions de visiteurs à l'année sur le site touristique, la mairie pourrait en effet renouer le lien avec les partenaires sociaux, et réduire la jauge, afin éviter un embrasement. Surtout que, comme l'a confié à CNEWS Denis Vavassori, les salariés «se mobiliseront, si besoin, de nouveau avant les JO», pour dénoncer une situation jugée critique pour la protection de la dame de Fer et, par extension, des difficultés sur les employés de la SETE.