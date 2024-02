Météo : retour de la pluie, grisaille... A quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Après un dimanche pluvieux sur une majeure partie du territoire, le temps ne sera pas clément cette semaine, alternant pluies et nuages jusqu'à vendredi, malgré des températures douces pour la saison.

De la grisaille un peu partout dans l'Hexagone. Après une journée de samedi très ensoleillée et un retour de la pluie dimanche, la journée de ce lundi 19 février marque l’entame d'une semaine où les températures seront certes, très douces pour la saison, mais où le soleil se fera désirer.

Depuis ce matin, les températures oscillent entre 8° C, pour la minimale à Chaumont (Haute-Marne), et 14° C à Perpignan (Pyrénées-Orientales), mais on constate des pluies en Normandie, dans la Marne du côté de Reims et un ciel chargé sur une grande partie du territoire, indique Météo-France.

Pour la journée de mardi, la pluie ne sera pas au rendez-vous, mais là encore, seul le sud-est et la Corse pourront se vanter de voir du soleil, du moins dans la matinée. Côté températures, on observera 11° C à Nice, 9 à Paris et 9° C à Rennes dans la matinée, avant un après-midi plus doux avec 13 °C pour Nantes et 12 °C à Lille. Le ciel restera cependant couvert à l’exception du sud du pays, de Biarritz à Nice.

De la douceur pour mercredi et jeudi

Mercredi marquera selon Météo-France le jour le plus chaud de la semaine. Des températures allant jusqu'à 19° C à Biarritz, 12° C à Limoges ou encore 14° C à Lyon sont attendues dans l'après-midi. Pour autant, malgré ces estimations, le ciel sera bien chargé, et des précipitations s'abattront sur la moitié nord du pays.

Jeudi, le mercure sera également bien haut pour la saison. Mais des pluies seront au rendez-vous dès la matinée sur la quasi intégralité du territoire, notamment dans les Pays de la Loire, en Gironde, ainsi qu'en Moselle. Seul le Golfe du Lyon devrait passer entre les gouttes. Le thermomètre indiquera cependant 13° C à Auxerre, 10° C en moyenne en Nouvelle-Aquitaine et 14° C à Montélimar.

Intensité des précipitations et baisse du mercure vendredi

La douceur laissera place à l'humidité pour la journée de vendredi avec une baisse notable des températures vis-à-vis de la veille. Ainsi, il fera 1° C à Aurillac dans la matinée, et seulement 4° C à Strasbourg et 6° C à Brest.

Dans le ciel, les gros nuages remonteront du quart sud-est vers le nord, avec des pluies intenses sur le centre, notamment à Tours, en Bourgogne-Franche-Comté et jusque sur l'île de Beauté, à Ajaccio.