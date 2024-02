Sondage : 92% des Français favorables à l'expulsion, sans recours possible, des imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français

Selon un sondage exclusif de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche, paru ce lundi 19 février, 92% des Français sont favorables à l'expulsion sans recours possible des imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français.

Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour d'un imam tunisien du Gard en vue de son expulsion, en raison d'appels à la haine qu'il a proférés. D'après un sondage CSA pour CNEWS, Europe 1 et le Journal du Dimanche *, publié ce lundi 19 février, 92% des Français estiment qu'il faut expulser sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français.

En parallèle, 7% des interrogés ont répondu «non» à la question «Faut-il expulser de France sans recours possible les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français», et 1% d'entre eux ont choisi de ne pas se prononcer.

Le «oui» l'emporte aussi bien chez les hommes (94%) que chez les femmes (90%) et s'impose également dans toutes les catégories d'âge. Les plus indécis, sans l'être vraiment, sont les 18-24 ans, qui répondent «non» à 16% et ne se prononcent pas à 5%. Globalement, le «oui» est le plus franc chez les 50 ans et plus, à 96%.

La catégorie socio-professionnelle des interrogés n'est pas déterminante puisque les CSP+, CSP- et Inactifs jugent tous à plus de 90% que les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français doivent être expulsés.

Le «oui» est également majoritaire chez les sympathisants de gauche comme de droite. Chez les premiers, il n'emporte jamais moins de 80% des suffrages, avec un pic à 90% du côté du Parti socialiste (PS). Ceux qui adhèrent le moins à la mesure sont les Insoumis, avec 17% de «non».

Les soutiens du parti présidentiel, Renaissance, font partie des plus convaincus, à 97% de «oui», juste derrière ceux du Rassemblement national (98%). Enfin, 94% des électeurs des Républicains considèrent eux-aussi qu'il faut expulser les imams étrangers ayant tenu des prêches anti-français.

D'après le parquet de Nîmes, une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme a été ouverte concernant l'imam de Bagnols-sur-Cèze (Gard), Mahjoub Mahjoubi.

Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, on peut notamment l'entendre qualifier le «drapeau tricolore» de «drapeau satanique» qui n'a «aucune valeur auprès d'Allah». Il ne précise pas qu'il s'agit du drapeau français.

Dans une version plus longue, il évoque l'arrivée de «Al-Mahdi» qui réunira tous les musulmans. «Il va s'autoproclamer et là tous les gouverneurs dans toutes les gouvernances vont chuter. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête».

* Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, le 19 février, auprès d'un échantillon représentatif de 1.006 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.