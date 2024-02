Délinquance dans les petites villes : agressions, actes de torture, menaces... Les atteintes explosent

Habituellement concentrée dans les grandes villes, la délinquance touche désormais des territoires jusque-là considérés comme préservés. En 2023, le fléau a explosé, bondissant de plus de 7%.

Des chiffres inquiétants. Paris, Marseille, Lyon… Les grandes villes françaises ont longtemps été touchées par les atteintes aux personnes telles que les agressions, les menaces ou encore les actes de torture. Mais plus on avance dans le temps, plus cette délinquance s’invite sur des territoires jusque-là considérés comme préservés.

En effet, d’après le bilan de la sécurité publique en zone de police sur l’année 2023, dévoilé par nos confrères d’Europe 1, la délinquance visant l’intégrité physique a augmenté de 7,39% par rapport à l’année précédente dans les petites et moyennes villes.

Dans le détail, c’est principalement le Loir-et-Cher qui est le premier concerné par cette hausse des atteintes volontaires à l’intégrité physique. Ce département du nord-est de la France a enregistré une hausse de près de 40% de la délinquance en seulement une année.

Des «déserts sécuritaires» dans les moyennes et petites villes

Pour le reste, ce sont les départements de la Côte-d’Or et d'Eure-et-Loir qui complètent le trio en tête où les actes de torture et de barbarie, les agressions et les menaces ont bondi de plus de 20%. Plus inquiétant encore, la délinquance a également explosé de plus de 20% dans le Finistère, en Bretagne, ou encore en Lozère et en Occitanie.

Mais comment explique-t-on cette hausse des atteintes volontaires à l’intégrité physique dans ces territoires considérés comme «sûrs» ? Toujours selon nos confrères, citant un enquêteur, «les voyous sont découragés par les centres des grandes villes», en raison de la forte présence «des policiers» et d'appareils de «vidéosurveillance».

De ce fait, les délinquants se dirigent vers les petites et moyennes villes où «des angles morts» ou plus simplement des «déserts sécuritaires» pourraient apparaître. Des zones où les renforts de police ne sont pas vraiment visibles.