Européennes 2024 : le parti Reconquête lance les «Rencontres économiques» pour promouvoir son programme

Ce mardi 20 février a lieu la première édition des «Rencontres économiques» de Reconquête. Un événement qui a pour objectif d’enrichir et promouvoir le programme économique du parti d’Éric Zemmour, considéré comme faible par ses opposants.

La campagne est lancée. Reconquête organise ce mardi des «Rencontres économiques» pour mettre en avant son programme en vue des élections européennes de juin prochain.

«Nous avons la volonté d’imposer notre discours économique qui n’a pas été entendu pendant la présidentielle de 2022. Le but est de développer et de faire connaître notre programme au plus grand nombre», a expliqué le parti à CNEWS.

Cette soirée, qui se déroule dans le 16ᵉ arrondissement de Paris, se divisera en trois temps. En premier lieu, Éric Zemmour, ancien candidat à la présidentielle et président de Reconquête, doit prononcer un discours introductif en lien avec cet événement.

Deux tables rondes aux thèmes très assumés, «l’assistanat tue le travail» et «l’État contre l’économie ?» vont suivre ce discours et rassembleront des acteurs du monde économique parmi lesquels des chefs d’entreprise, des responsables des ressources humaines ou encore des hauts fonctionnaires.

Enfin, la soirée se clôturera par une prise de parole de Marion Maréchal, vice-présidente du parti et tête de liste pour ces élections européennes. Pour le moment, la candidate est créditée de 7% des intentions de votes selon un sondage Ifop pour le Figaro.