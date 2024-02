Emmanuel Macron dévoile sa carte d'identité sur X, les internautes se gaussent

Pour annoncer la dématérialisation des pièces d'identité, Emmanuel Macron a partagé sa carte officielle sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions souvent amusées de la part des internautes.

«Simplifier, simplifier, simplifier», a déclaré Emmanuel Macron en légende de son tweet. Pour faciliter les démarches, le président la République a décidé de dématérialiser les pièces d'identité comme le permis de conduire ou la pièce d'identité classique sur une application en ligne : France-identite.gouv.fr. Il a illustré cette nouvelle fonctionnalité en publiant sa propre carte d'identité sur X (ex-Twitter), le mardi 20 février.

Simplifier, simplifier, simplifier : rendre votre carte d’identité et votre permis de conduire accessibles directement sur votre smartphone pour faciliter vos démarches, c’est désormais possible avec https://t.co/2s4y6f87we.





Testé et approuvé ! pic.twitter.com/b6HCaRBT8C

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 20, 2024