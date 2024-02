EuroMillions : un Français décroche le jackpot de 73 millions d’euros

Le tirage du jeu de loterie transnationale de l'EuroMillions s'est déroulé ce mardi soir dans le plus grand des suspenses pour ceux qui y ont participé. Un gros jackpot était mis en jeu, et c'est un Français qui l'a remporté. Ce dernier ne s'est pas encore déclaré gagnant, et a encore 60 jours pour le faire.

C'est une nouvelle que bon nombre d'Européens rêvent d'entendre : vous avez gagné à l'EuroMillions ! Ce fantasme est devenu réalité pour un Français, puisqu'il a remporté le jackpot après le tirage de mardi soir : 73,4 millions d'euros. De quoi songer quelque temps à la façon dont ils seront dépensés.

Pour ce tirage, la combinaison gagnante trouvée par le joueur est celle des nombres 23-31-37-42-48-3-7, avec les chiffres 3 et 7 comme complémentaires. Si les Français semblent être les plus chanceux à l'EuroMillions, regroupant cinq des dix plus gros gains de la loterie européenne, ils sont tout de même 25 millions à débourser quelques euros dans l'espoir d'en gagner beaucoup plus chaque année dans l'Hexagone.

Prochain tirage le 23 février

Le gagnant du 20 février peut ainsi se féliciter pour ce bon investissement, mais doit se manifester dans les 60 prochains jours s'il ne souhaite pas perdre l'entièreté de son gain. Pour l'heure, la FDJ n'a pas communiqué le nom de la commune du vainqueur. Pour ceux qui n'ont pas fini de tenter leur chance, rendez-vous ce vendredi pour le prochain tirage, avec cette fois-ci 17 millions d'euros à la clé !