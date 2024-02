Européennes 2024 : Jordan Bardella veut organiser «des états généraux de l'immigration»

Invité de la Grande Interview sur CNEWS ce mercredi matin, Jordan Bardella a annoncé vouloir organiser «des états généraux de l'immigration» le 26 mars prochain, en vue des élections européennes 2024.

L'immigration au coeur des débats. À moins de quatre mois des élections européennes, et alors que le Rassemblement national, porté par sa tête de liste, Jordan Bardella, caracole en tête des sondages, le président du parti a officiellement annoncé vouloir «organiser des états généraux de l'immigration» pour «proposer des réponses» afin que «la France demeure la France».

Jordan Bardella le répète et le martèle : la maîtrise de l'immigration est, selon lui, l'enjeu principal des élections européennes de 2024. Selon le président du Rassemblement national, «la sauvegarde de notre identité et la défense de nos valeurs» est le sujet «le plus fondamental» de ces élections.

Parlementaires et société civile

Alors qu'il affirme donc que l'immigration «a une place majeure dans cette campagne», Jordan Bardella a annoncé qu'il organisera des états généraux de l'immigration «avec la force parlementaire du RN» mais aussi avec «des personnalités de la société civile» dont il fera bientôt «connaître les noms», tandis que d'autres «auront l'occasion de le rejoindre» sur la liste du Rassemblement national pour les élections.

«Je souhaite faire l'union et le rassemblement de tous les patriotes pour obtenir la victoire. L'enjeu n'est pas tant de regarder notre identité et notre pays changer, mais de proposer des solutions aux Français pour que la France demeure la France», a-t-il martelé.