Huitièmes de finale aller de Ligue des Champions : Porto s'offre Arsenal sur le gong, Naples et Barcelone se répondent

Ce mercredi, en huitièmes de finale aller de Ligue des Champions, le FC Porto l'a emporté à la toute dernière minute contre Arsenal (1-0), tandis que Naples et le FC Barcelone se sont quittés dos à dos (1-1).

Les derniers huitièmes de finale aller de l'édition 2023-2024 de la Ligue des Champions se jouaient ce mercredi soir. Les Portugais du FC Porto, qui recevaient Arsenal dans leur antre du stade du Dragon ont fait jeu égal durant une bonne partie de la rencontre avec l'actuel troisième de Premier League. Alors que l'on se dirigeait vers un triste match nul et vierge, le Brésilien Wenderson Galeno a fait rugir l'antre de 50.000 places en s'offrant le but vainqueur sur une merveille de frappe à la 94e minute (1-0). Les Gunners, pourtant favoris de cette double confrontation devront se montrer bien plus conquérants pour espérer se qualifier au match retour mi-mars à Londres.

Dans le même temps Naples, à domicile, faisait face au FC Barcelone. C'est d'abord Robert Lewandowski qui a ouvert la marque à l'heure de jeu, avant la réponse du Ballon d'Or africain, Victor Osimhen, à un quart d'heure du terme dans un moment fort des Italiens, pourtant dominés par les Catalans lors de la première mi-temps. Les deux équipes se quittent sur ce match nul (1-1) avant de se retrouver dans trois semaines.