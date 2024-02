Robert Ménard : «Les agriculteurs représentent la France que l'on ne voit pas»

«Les agriculteurs représentent la France que l'on ne voit pas», a déclaré ce jeudi sur CNEWS Robert Ménard, maire de Béziers.

Une France invisible ? Invité sur le plateau de la Matinale ce jeudi 22 février, le maire de Béziers Robert Ménard s'est exprimé sur le mépris à l'encontre des agriculteurs.

«Les agriculteurs sont entre 300.000 et 400.000, ce n'est pas grand chose, mais pourquoi il y a 91% de soutien au mouvement ? Ils représentent au fond cette France qui n'est pas celle qu'on voit d'habitude. Paris, ce n'est pas la France, les capitales régionales ce n'est pas la France, et ça suinte le mépris», a déclaré le maire de Béziers.

Moi j'ai vu des préfets le mec me dire en face de moi : «Je vais en ville». J'ai dit : "C'est quoi la ville ? C'est Montpellier en l'occurrence. Et nous on est quoi là-dedans ? De la campagne ? De la cambrousse ? Vous venez que de temps en temps en voiture protégée. Mais qu'est-ce que ce sont ces histoires-là ?", a poursuivi l'élu du sud de la France.

«Ça a changé maintenant depuis un peu, depuis 2 ou 3 ans. Il n'y avait pas un ministre qui venait chez moi, il n'y avait pas le préfet. J'ai vu un préfet arriver en se grattant dans mon bureau, tant il avait l'impression d'être au fin fond du monde», a déploré Robert Ménard.

«Moi, j'ai juste risqué ma peau pendant 20 ans pour défendre des gens qui ne pensaient pas comme moi. Et lui, il vient me donner une leçon de morale. C'est insupportable. Moi j'ai vu Elisabeth Borne passer deux heures avec moi au lendemain d'inondations dans ma ville. Deux heures à côté de moi sans me regarder», a-t-il conclu.