Salon de l'agriculture 2024 : L'Élysée annonce que les Soulèvements de la Terre ne sont pas conviés au grand débat en présence d'Emmanuel Macron

Le président de la République participera samedi au Salon de l'agriculture à un débat avec «l'ensemble des acteurs du monde agricole», a annoncé l'Elysée ce jeudi 22 février. Les Soulèvements de la Terre ne seront pas conviés, indique l'Élysée.

Une table ronde qui sera sans doute très suivie. L'Élysée a annoncé ce jeudi 22 février la participation d'Emmanuel Macron à un débat avec des agriculteurs, des industriels, des représentants de la grande distribution et des ONG au premier jour du Salon de l'Agriculture ce samedi 24 février.

«L’ensemble des acteurs pourront donner leur point de vue, faire des propositions, confronter des idées», a indiqué la présidence alors que les agriculteurs, en colère depuis plusieurs semaines, restent plus que jamais mobilisés à l'approche de ce grand rendez-vous annuel.

D’une durée d’au moins deux heures, le débat se veut «ouvert, franc et transparent». Le président souhaite que l’échange se fasse «dans un état d'esprit républicain» et «sans filtre», a souligné l'Elysée dans son communiqué, relayé par l’AFP.

«Le président (Emmanuel Macron) aura l'occasion de refixer un cap pour l'agriculture française à horizon 2030 en conclusion de ce débat», a précisé un conseiller présidentiel.

Le collectif des «Soulevements de la Terre», d'abord invité, n'est finalement pas convié

C’est un «ring» servant traditionnellement à présenter les animaux, qui accueillera le débat, qui n’est pas sans rappeler ceux qui étaient organisés en pleine crise des «gilets jaunes» en 2019.

Mais cette année, plusieurs collectifs écologistes, dont certains jugés extrêmes dans leurs actions, pourront échanger avec le chef de l'État. Mais les Soulèvements de la Terre, un temps invité par l'exécutif, n'est finalement pas convié à ce grand débat, a indiqué l'Élysée ce jeudi soir.

«Pour soutenir nos agriculteurs et réussir la transition agricole, confronter les points de vue, même très opposés, est indispensable. C'est pourquoi un grand débat se tiendra, qui, à l'occasion du Salon de l'agriculture, réunira des agriculteurs et leurs représentants, mais aussi des distributeurs, des industriels et des défenseurs de l'environnement. Pour garantir la sérénité des débats, les Soulèvements de la Terre n'y sont pas conviés», détaille l'Élysée.

Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, ainsi que celui de la Coordination rurale, Christian Convers, ont déclaré plus tôt dans la soir «refuser» ce grand débat si le collectif était présent. Leur présence est, de fait, remise en question.