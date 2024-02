Salon de l'Agriculture 2024 : les principaux chiffres de cette 60e édition

Le Salon International de l’Agriculture ouvre ses portes du samedi 24 février au dimanche 3 mars 2024, à Paris. Voici les principaux chiffres de cette 60e édition.

60 ans

En 2024, le Salon International de l’Agriculture va vivre une édition très particulière et célébrer six décennies de rencontres entre agriculteurs, éleveurs, professionnels de l’agroalimentaire et passionnés du monde rural. Cette 60e édition sera ainsi l’occasion de revenir sur l’évolution du salon depuis ses débuts en 1964, et de célébrer celles et ceux qui font le Salon International de l’Agriculture depuis ses origines.

9 jours

Pendant 9 jours, les célébrations de la 60e édition mêleront rétrospective, avec un grand nombre d’événements commémoratifs sur le salon et hors-les-murs (dont une grande exposition de photographies sur les Champs-Élysées), autour des animations dans les différents pavillons et allées. Ainsi que des événements prospectifs à travers de multiples présentations de la façon dont l’agriculture de demain se prépare aujourd’hui. Le Salon se tiendra du 24 février au 3 mars.

16 euros

Le prix reste inchangé par rapport à l’année dernière. Il faudra débourser 16 euros (9 euros en tarif réduit pour les 6 à 12 ans) pour assister au Salon de l’Agriculture pendant une journée. Un passe pour deux journées est également disponible pour 32 euros.

600.000 visiteurs

Plus de 600.000 visiteurs, soit près de 1% de la population française, sont attendus à Paris pour fêter la 60e édition du salon, qui sera placée sous le signe de «la transmission» et de «la fierté nationale». L’année dernière, 615.204 visiteurs se sont déplacés, dont 40.000 professionnels. Parmi eux, 69% des visiteurs étaient originaires d’Île-de-France, 32% sont venus en famille, et 90% ont été satisfaits de l’ambiance du Salon. Le record d’affluence est de 703.407 entrées, en 2014.

5.000 euros

C’est la somme, en moyenne, que devront débourser les exposants pour avoir un stand à la porte de Versailles. Le tarif des stands est compris entre 266 €/m2 pour une offre basique et 1224 €/m2 pour un stand nettement plus visible.

1.100 exposants

Le Salon sera composé de 1.100 exposants en provenance de 5 continents, avec 30 pays représentés. Dans le détail, il y aura 3 pavillons «Régions de France Métropolitaine» (Bourgogne-Franche-Comté, Corse, Grand-Est, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, PACA, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Hauts-de-France et Occitanie).

Mais aussi 4 pavillons «Départements et régions d’Outre-mer» et 3 pavillons «Collectivités d’Outre-mer» (La Guadeloupe, La Guyane, La Martinique, La Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Saint-Martin, Tahiti et Wallis-et-Futuna). Enfin, le salon comptera 18 stands internationaux (Algérie, Cameroun, Chine, Côte d’Ivoire , Espagne, Italie, Japon, Libye, Maroc, Nigeria, Rwanda, Soudan, Suisse).

4.000 animaux

Avec ses 4.000 animaux présents pendant les 9 jours, représentant 378 races, le Salon International de l’Agriculture constitue l’un des plus grands rassemblements d’animaux d’élevage du monde.

45.000 litres de lait

45.000 litres de lait seront produits à partir de 500 vaches sur le salon (14 races). Ils seront récoltés par la Laiterie Saint-Denis-de-l’Hôtel (la traite sera organisée tous les jours comme dans une exploitation classique).

5.000 médailles

5.000 médailles seront décernées lors du Concours général agricole par des jurés répartis sur 480 tables de 6 personnes. Vingt catégories de produits seront récompensées. Bière, apéritifs, armagnac, eaux de vie (Whisky, Gin, Cognac…), cidres et poirés, produits laitiers (beurre, crèmes, fromages, laits, yaourts et desserts lactés), produits oléicoles, charcuteries, confiture, produits de l’aquaculture (huîtres, truites fumées, rillettes de carpes), rhums et punchs, épices (safran, piment d’Espelette, vanille), viandes, mistelles, volailles, huiles de noix, jus de fruits, miels et hydromels, produits issus de palmipèdes gras, et choucroute (pour la première fois).

2.380 animaux de concours

2.380 animaux (378 races) appartenant à 1.440 éleveurs seront également présentés au Concours général agricole. Huit espèces seront représentées : asins, bovins, caprins, équins, ovins, porcins, chiens et chats.

680 tonnes de fumier

680 tonnes de fumier seront recyclées sur les 9 jours du salon.