Salon de l'agriculture : l'invitation faite aux Soulèvements de la Terre suscite la polémique

À l’occasion du Salon de l’agriculture, Emmanuel Macron va participer à un débat avec des acteurs du monde agricole, notamment l’association des Soulèvements de la Terre. Une invitation critiquée par les Français.

Pour apaiser un monde agricole en ébullition, l’Élysée a convié des agriculteurs, des patrons de l’industrie agroalimentaire et de la grande distribution, mais aussi des ONG pour participer à un grand débat dont l’objectif est d’«esquisser l’avenir» de la filière.

Parmi eux, des mouvements écologiques ont été conviés, notamment les Soulèvements de la Terre. L’exécutif avait tenté de dissoudre le groupe d'activistes, mais la décision avait été annulée par le Conseil d’État. Une invitation qui a donc suscité la polémique auprès des internautes, qui ont accusé le président de la République de «corser la situation».

Et allez encore un grand débat #salonAgriculture mais pour corser la situation Macron invite le mouvement « le soulèvement de la Terre » à participer. Ainsi il est sûr que agriculteurs et cette asso vont bien s’affronter. Et lui s’en sortira en grand seigneur #manipulation — Madame Doubtfire (@MmeDoubtfire) February 22, 2024

«Ainsi il est sûr que les agriculteurs et cette association vont bien s’affronter. Et lui s’en sortira en grand seigneur», «la perfidie de Macron pour ce grand débat est d’inviter aussi les Soulèvements de la Terre et les écolos pour qu’ils se frittent bien avec les agriculteurs, pour qu’il sorte indemne de cette crise qu’il ne peut résoudre», a-t-il été possible de lire sur X, anciennement Twitter.

la perfidie de macron pour ce grand débat fantoche est d'inviter aussi des soulèvement de la terre et écolos pour qu'ils se "fritent" bien avec les agriculteurs pour qu'il sorte indemne de cette crise qu'il ne peut résoudre le "diviser pour mieux régner" comme d'hab quoi... — jean-alain99 (@Alain99Jean) February 22, 2024

Un collectif en lutte contre l’agro-industrie

C’est lors de la manifestation contre les «mégabassines» de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), en mars 2023, que les membres des Soulèvements de la Terre s'étaient fait remarquer. Des heurts très violents avaient été recensés entre les manifestants et les forces de l’ordre sur place.

En juin dernier, Gérald Darmanin demandait la dissolution du collectif, après les violences en marge de la protestation dans les Deux-Sèvres. Devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre avait dénoncé l’«extrême violence du mouvement», assurant que l’organisation était à l’origine d’«envahissements d’entreprises», d’«exactions fortes contre les forces de l’ordre», de «destructions de biens» ou encore d’«appels à l’insurrection». Cependant, en novembre 2023, le Conseil d’État annulait la dissolution du collectif.

Les «Soulèvements de la Terre» ont vu le jour en janvier 2021 dans l’ancienne ZAD de Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). Ses membres sont des citoyens, des paysans, des écologistes et des syndicalistes d’horizons différents rassemblés autour de la lutte contre l’agro-industrie qui «privatise l’accès à nos ressources vitales», est-il inscrit sur le site internet du collectif.