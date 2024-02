Vacances de février : voici les axes qui seront les plus embouteillés ce week-end

Alors que les trois zones de vacances scolaires seront en vacances ce week-end, Bison Futé prévoit une circulation difficile sur l'ensemble du territoire et même rouge en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il faudra également faire preuve de vigilance en Île-de-France, dans le sens des retours.

Bison Futé prévient, la circulation sera très difficile ce week-end. À partir de ce vendredi 23 février, les routes commenceront en effet à être chargées, notamment dans le secteur nord-est du territoire. Mais c'est bien ce samedi que les conditions seront les plus difficiles, avec plusieurs départements du sud centre est en rouge dans le sens des départs.

© Bison Futé

Dans le détail, les régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté sont classées jaune dans le sens des départs pour la journée de vendredi. Dans ses précisions, l'organisme gouvernemental Bison Futé conseille «d'[éviter] l'autoroute A31, entre la France et le Luxembourg, de 13h à 21h» ainsi que «l'autoroute A4, entre Reims et Metz, de 15h à 17h». Pas de difficulté à noter pour les autres secteurs, que ce soit dans le sens des départs ou des retours.

L'A40 et A43 saturées samedi dans la journée

Les choses vont se corser dans la journée du samedi, surtout dans le sens des départs. Toute la carte est teintée de jaune pour «circulation difficile», à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui a été classée en rouge pour «circulation très difficile».

Deux autoroutes seront particulièrement saturées : l'A40 entre Mâcon et Annemasse, qu'il est recommandé d'éviter de 11h à 18h, et l'A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 16h. Il s'agit des deux principales routes menant vers les glaciers alpins, où de nombreux vacanciers se rendent pour les vacances d'hiver. De même, des embouteillages devraient se former sur la N85 entre Grenoble et Gap, de 16h à 19h.

Il est aussi suggéré de quitter ou traverser l'Île-de-France avant 8h dans le sens des départs, afin d'éviter les bouchons de la région parisienne. Enfin, dans le sens des retours, Bison Futé incite les automobilistes à rouler sur les routes franciliennes avant 14h.

La circulation sera toutefois habituelle sur tout le territoire. Pour rappel, il s'agit du seul week-end où toutes les zones de vacances peuvent se croiser, avec la fin des congés de la zone C, mais les débuts pour la zone B.