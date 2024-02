Gérard Miller accusé de viols et agressions sexuelles : le psychanalyste se dit «certain de n’avoir commis aucune infraction»

Le parquet de Paris a annoncé ce vendredi l'ouverture d'une enquête préliminaire contre Gérard Miller. Visé depuis un mois par une accumulation d'accusations de violences sexuelles, le psychanalyste a fermement contesté.

«Prêt à répondre sur chacun des faits reprochés». Alors que les accusations de viols et agressions sexuelles se sont multipliées contre le psychanalyste Gérard Miller, ce dernier a pris la parole ce vendredi 23 février. «Certain de n’avoir commis aucune infraction (…) je souhaite désormais réserver ma parole à l’institution judiciaire et laisser mon conseil, Maître Louise Tort, assurer la défense de mes droits dans ce cadre-là» a-t-il indiqué dans une déclaration à l'AFP.

Selon des éléments dévoilés par le magazine Elle, le ministère public comptabilisait jeudi six signalements reçus «par courrier ou au sein d'un commissariat suivi d'un compte-rendu au parquet, de femmes déclarant avoir subi des gestes a minima sexués de la part de Gérard Miller, auxquels elles relatent ne pas avoir donné leur consentement, entre 1995 et 2005». Le parquet de Paris a ainsi saisi la police judiciaire parisienne (DRPJ) de ces faits «susceptibles d'être qualifiés de viols et d'agressions sexuelles, parfois sur victimes mineures».

De son côté, la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) mènera les investigations. «Il appartiendra au parquet de déterminer la matérialité et la qualification des faits, de mesurer leur éventuelle prescription et d'apprécier les suites à donner», a souligné le ministère public.

Accusé par plus d'une cinquantaine de femmes

Gérard Miller, chroniqueur à la radio et la télévision, soutien de Jean-Luc Mélenchon depuis 2012, est mis en cause pour des faits allant du comportement déplacé aux violences sexuelles par plus d'une cinquantaine de femmes, d'après Elle et Mediapart.

En effet, le magazine Elle a révélé fin janvier les premières accusations, notamment celle de viol formulée par une femme, identifiée sous le prénom de Mathilde, lors d'une séance d'hypnose en 2004 lorsqu'elle était âgée de 19 ans. «Je ne peux plus bouger. Je suis une poupée qu'on déshabille et à qui l'on peut faire ce que l'on veut» a-t-elle témoigné. Cette femme a déposé plainte mercredi. Plusieurs autres femmes ont successivement déposé des plaintes contre le psychanalyste de 75 ans pour des faits de viols et d’agressions sexuelles.

«Mes clientes se félicitent de l'ouverture d'une enquête préliminaire. Elles sont impatientes de pouvoir être entendues», a indiqué à l'AFP Maître Anne-Claire Le Jeune, avocate de plusieurs plaignantes.

Droit du contradictoire

Fin janvier, le psychanalyste avait contesté les premiers témoignages sur X. «Avec toutes les femmes, j'ai la conviction de n'avoir contraint personne, prenant au pied de la lettre tout embarras, tout refus et ce, tout particulièrement quand je m'engageais sur le chemin de la séduction», avait-il soutenu. Il réfutait également avoir pratiqué l'hypnose à son cabinet ou à son domicile, mais toujours en public.

Les séances dans un cadre privé relevaient de «tests élémentaires» et «celui ou celle qui acceptait de s'y livrer n'était absolument pas hypnotisé, il restait parfaitement conscient, en totale possession de ses moyens», assurait Gérard Miller.

Le parquet a souligné que «la procédure pénale garantit le droit du contradictoire» et rappelé le principe de la présomption d'innocence.