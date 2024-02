Manon Aubry : «Lorsque les prix explosent, on agite ce totem du migrant qui serait la cause de tous les problèmes»

«Lorsque les prix explosent, on agite ce totem du migrant qui serait la cause de tous les problèmes», a déclaré ce vendredi sur CNEWS Manon Aubry, tête de liste La France insoumise aux élections européennes.

«Il faut être un peu rationnel dans ce débat politique» sur l'immigration, a estimé Manon Aubry ce vendredi 23 février. Invitée sur le plateau de CNEWS, celle qui est tête de liste La France insoumise (LFI) pour les élections européennes a reproché à «la droite et l'extrême-droite» d'agiter le «sujet migratoire du matin au soir».

«Il y a eu une loi immigration à peu près tous les ans sur les 20 dernières années», a rappelé Manon Aubry, qui se souvient les avoir vues se succéder, sans «changer grand chose dans le pays».

«Quand les prix explosent, quand les gens galèrent à faire leurs courses, quand on a dix millions de personnes sous le seuil de pauvreté, on va agiter ce totem du migrant qui serait la cause d’absolument tous les problèmes alors que, souvent, ces lois sont prises sans être appliquées», a-t-elle fustigé.