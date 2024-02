Météo : après le passage de la tempête Louis, quel temps va-t-il faire ce week-end ?

Alors que la tempête Louis a balayé le pays d’ouest en est avec des rafales de vent dépassant les 120 km/h dans certains départements, le temps ne devrait pas s’améliorer en cette fin de semaine.

Chaque année, la France a droit à son lot de tempêtes. Si Louis n’était pas au même niveau de violence que Lothar, Martin ou Xynthia, il n’empêche que certaines communes, comme Tarbes (Hautes-Pyrénées) ou Champagné-les-Marais (Vendée), ont essuyé des rafales de vent pouvant dépasser les 120 km/h ce jeudi 22 février.

En début de journée, 14 départements étaient encore en vigilance jaune pour des risques de vents violents comme le Calvados, la Manche, les Côtes-d’Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique ou encore la Vendée. Demain, seuls les départements du Finistère, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques seront concernés par les rafales, les risques d’orages ou les risques de vagues-submersion selon Météo-France. Les Deux-Sèvres et la Loire-Atlantique resteront en vigilance orange pour crues.

Samedi, le ciel du Sud-Est sera également perturbé, mais le vent d’ouest balaiera rapidement les pluies en direction de l’Italie. Ailleurs, quelques éclaircies apparaîtront l’après-midi dans le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté ou encore l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Un dimanche sous la pluie

Cependant, le répit sera de courte durée. La journée de dimanche sera la pire du week-end avec un Hexagone les pieds dans l’eau. Si quelques villes des Hauts-de-France, de Normandie et d'Occitanie seront épargnées par les averses le matin, la quasi-totalité du ciel français sera perturbé par la pluie de l’après-midi jusque dans la nuit.

«Dans une masse d’air relativement frais, et avec beaucoup d’air froid en altitude, une traîne active concerne l’ensemble du pays. Il faut s’attendre à des averses parfois soutenues, en particulier près des côtes Atlantique et de Manche, délivrant du grésil et de l’orage. Les cumuls de pluie sont à surveiller, en particulier sur l’Aquitaine», a indiqué Météo-France.

Côté températures, elles «seront proches des normales», a précisé le service météorologique.