Orages : voici les 18 départements en vigilance jaune ce vendredi

Météo-France a placé 18 départements français en vigilance jaune orages pour cette journée du vendredi 23 février.

La tempête Louis a balayé la France jeudi et des vents violents ont continué de souffler durant la nuit. Ce vendredi 23 février, la météo reste troublée, notamment sur la façade atlantique où de nombreux départements ont été placés en vigilance jaune orages.

Il s'agit du Calvados, de la Manche, des Côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Au nord, le Pas-de-Calais est concerné lui aussi, de même que les Pyrénées-Orientales au sud, l'Ain, l'Isère et la Drôme à l'Est ainsi que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud.

©Météo-France

Météo-France décrit un «temps agité» dès le matin ce vendredi, «de la Manche et la frontière belge jusqu'à l'Auvergne et l'ouest des Pyrénées». Les pluies et averses sont nombreuses et les orages sont attendus près des côtes.

Les précipitations devraient se généraliser à l'ensemble du pays, excepté l'arc méditérranéen, au cours de l'après-midi. Elles pourront par endroit donner lieu à des cumuls importants, notamment dans les Landes où un renforcement de la vigilance n'est pas totalement exclu.