Vents violents : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Alors que la dépression Louis s’abat sur la France, 14 départements ont été placés en vigilance jaune pour vents violents par Météo-France, ce vendredi.

L’ouest de la France particulièrement concerné. Ce vendredi 23 février, Météo-France a classé 14 départements en vigilance jaune pour des risques de vents violents.

Les départements concernés sont le Calvados, la Manche, les Côtes d’Armor, le Finistère, le Morbihan, la Loire-Atlantique ou encore la Vendée.

©Météo-France

Plus au sud, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne sont également touchés.

Selon les prévisions du service météorologique, le vent d'ouest à sud-ouest soufflera en rafales jusqu'à 60 à 70 km/h dans les terres, 80 à 90 km/h localement, et 100 km/h près des côtes de Manche et atlantiques.

Le vent est également attendu sur le reste de la France, notamment de l'est de la Lorraine et l'Alsace jusqu'à Provence-Alpes-Côte d’Azur et l'est des Pyrénées, avec un peu de vent d'ouest jusqu'à 60 à 70 km/h près de la Méditerranée.

Enfin, de la Bretagne et les Pays de Loire jusqu'aux Hauts-de-France, des rafales de vent jusqu'à 70 km/h dans les terres et 90 km/h près des côtes sont également pressenties.