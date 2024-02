Paris : des militants d'Attac déploient la banderole géante sur le futur hôtel Vuitton des Champs-Élysées

Dans le cadre d’une campagne contre les super-profits, des militants d’Attac ont déployé une banderole géante depuis le futur hôtel du groupe de luxe LVMH sur les Champs-Elysées, à Paris. Les forces de l’ordre étaient présentes sur place.

Les plus aisés dans le viseur des militants. Ce samedi, selon des journalistes de l’AFP, une banderole géante «Tax the Rich» (taxez les riches) a été déployée par plusieurs dizaines de militants d’Attac depuis le haut de la façade du futur hôtel du groupe de luxe LVMH sur les Champs-Elysées, à Paris.

[ACTION EN COURS] TAX THE RICH





Attac déploie une banderole géante sur la façade du futur hôtel LVMH de Bernard Arnault en référence à l’enrichissement indécent des milliardaires et pour rappeler qu’une politique de justice fiscale est possible et nécessaire. pic.twitter.com/xsUFiSRQBr

— Attac France (@attac_fr) February 24, 2024