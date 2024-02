Crues : quels sont les 41 départements en vigilance jaune ce dimanche ?

Ce dimanche 25 février, Météo-France a placé 41 département en vigilance jaune crues. Les pluies vont être alimentées par une nouvelle perturbation.

La pluie n'a pas fini de tomber d'après Météo-France. Les prévisions du service météorologique pour ce dimanche 25 février indique qu'une nouvelle perturbation s'est engouffrée sur la façade atlantique au cours de la nuit et va s'étaler sur la moitié ouest du pays dans la matinée. 41 départements ont été placés en vigilance jaune crues.

©Météo-France

Sont concernés le Pas-de-Calais, le Nord, la Seine-Maritime, l'Oise, le Val-d'Oise, l'Eure, l'Eure-et-Loir, les Yvelines, Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, l'Orne, le Loiret, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Moselle, les Vosges, la Haute-Marne, l'Aube, l'Yonne, la Côte-d'Or, le Rhône, le Loir-et-Cher, la Sarthe, l'Indre-et-Loire, la Vienne, les Deux-Sèvres, le Maine-et-Loire, la Vendée, la Loire-Atlantique, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Gers et enfin, les Pyrénées-Atlantiques.

Jusqu'à 50 mm de pluie en 24 heures sont attendus localement, y compris sur l'ouest des Pyrénées. Les précipitations, qui gagneront lentement l'est du pays durant l'après-midi, seront «faibles et éparses» du Nord-Est aux Alpes et «modérées» sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.