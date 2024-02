Européennes : l’eurodéputée Valérie Hayer bientôt nommée tête de liste pour la majorité ?

Selon certaines rumeurs, la tête de liste de la majorité pour les prochaines élections européennes pourrait être allouée à l’eurodéputée Valérie Hayer.

Alors que la majorité dévoilera sa tête de liste pour les prochaines élections européennes le 9 mars prochain lors d’un meeting à Lille, un nom circule de plus en plus, celui de Valérie Hayer. En effet, selon certaines indiscrétions, l’eurodéputée est en pole position pour mener cette campagne, dont le scrutin se déroulera le 9 juin.

Cette dernière dispose d’un profil expérimenté. Elle dirige actuellement le groupe centriste Renew Europe au Parlement européen, à la suite de la promotion de Stéphane Séjourné au ministère des Affaires étrangères.

«Sauf événement imprévisible, ce sera elle», a indiqué un proche du chef de l’État à l’AFP. Ce samedi, en marge du Salon de l’agriculture, Emmanuel Macron a d’ailleurs assuré avoir choisi son candidat et que la désignation officielle «allait venir». Une annonce relativement tardive, alors que les autres listes principales ont déjà annoncé leur représentant principal.

Une fille et petite-fille d'agriculteurs

Âgée de 37 ans et originaire de Mayenne, Valérie Hayer est une fille et petite-fille d’agriculteurs. Collaboratrice parlementaire de l'ancien ministre et eurodéputé Jean Arthuis, Valérie Hayer a longtemps été adhérente de l'UDI, avant de rejoindre En Marche en 2017, puis d'être élue à Bruxelles en 2019.

Sa probable désignation viendrait résoudre une équation délicate pour Emmanuel Macron, plusieurs cadres de son camp ayant refusé ce rôle ou écarté l'hypothèse, dont le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, les anciens ministres Jean-Yves Le Drian, Richard Ferrand et Julien Denormandie. Elle mettrait également fin à plusieurs rumeurs, notamment de ministres sortis lors du dernier remaniement, tels que Olivier Véran ou encore Clément Beaune.

Une mission particulièrement difficile

Valérie Hayer, peu connue du grand public, aurait la lourde charge d’essayer de déjouer les pronostics défaforables, alors que les sondages donnent la liste de majorité entre 16 et 18% d’intentions de vote, loin derrière le Rassemblement national de Jordan Bardella, qui culmine aux alentours des 29%.

Pour rappel, en 2019, la majorité, emmenée par Nathalie Loiseau avait obtenu 22,4% des voix, juste derrière le RN, déjà conduit par Jordan Bardella, à 23,3%.