Paris : plusieurs manifestations liées à l'Algérie prévues ce dimanche interdites par la préfecture

Le préfet de police de Paris a interdit les rassemblements de contestation du pouvoir algérien prévus dimanche 25 février à Paris, en raison de risques de troubles à l'ordre public.

Nouvelle interdiction. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, a interdit les rassemblements de contestation du pouvoir algérien prévus dimanche 25 février à Paris, en raison de risques de troubles à l'ordre public «dans le contexte d'anniversaire du Hirak et de violences entre mouvances antagonistes anti et pro-régime».

De telles manifestations pour les mêmes motifs ont déjà été empêchées la semaine passée.

Trois rassemblements, qui devaient se tenir place de la République, ont été interdits ce vendredi par arrêtés du préfet, à savoir le «Mouvement pour la justice et contre la corruption en Algérie», un collectif pour «la libération immédiate de tous les détenus et prisonniers politiques et d'opinion en Algérie», et «pour l'installation d'une assemblée constituante souveraine» et un autre collectif, «Libérons l'Algérie».

Cinquième anniversaire du Hirak

Cette année marque le cinquième anniversaire du Hirak, mouvement de contestation populaire initié en 2019 pour s'opposer à l'élection à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, alors poussé à démissionner.

Les autorités algériennes continuent de «réprimer les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique», en «ciblant les voix critiques de la dissidence», cinq ans après les manifestations pro-démocratie du Hirak, a dénoncé ce jeudi l'ONG Amnesty International.

Dans un rapport sur les cinq ans écoulés, l'organisation demande de «libérer immédiatement et sans conditions toutes les personnes détenues uniquement pour avoir exercé leurs droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association».