Vents violents : voici les 13 départements en vigilance jaune ce dimanche

Trois jours après le passage de la tempête Louis dans l’Hexagone, le vent va continuer de souffler dans certaines régions françaises dans les prochaines heures. Météo-France a ainsi placé 13 départements en vigilance jaune pour vents violents ce dimanche.

De fortes rafales de vent attendues en France aujourd’hui et demain. Dans son bulletin météorologique du dimanche 25 février, Météo-France a placé 13 départements français en vigilance jaune contre les vents violents.

© Météo-France

Dans le détail, les départements concernés sont les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy de Dôme, la Loire, l’Isère, le Rhône, l’Ain, le Jura, la Saône-et-Loire.

«Le vent de sud-ouest est sensible sur la façade atlantique avec des rafales jusqu'à 60 à 70 km/h. Un léger vent de sud souffle sur le reste du pays, jusqu'à 80 km/h tout de même sur le Massif central», a précisé dans son bulletin l’organisme de référence météorologique en France.

23 départements en vigilance jaune pour vents violents lundi

La tendance venteuse dans l’Hexagone devrait encore s’accentuer ce lundi 26 février. Météo-France a ainsi pris la décision de placer 23 départements en vigilance jaune pour vents violents ce lundi.

© Météo-France

En plus des 13 départements déjà placés en alerte jaune ce dimanche, dix autres départements du nord-ouest du pays seront concernés. On retrouve donc la Loire-Atlantique, le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, l’Orne, le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime.

«Le vent de nord-est soufflera à 60/80 km/h en rafales le long des côtes de la Manche et ponctuellement jusqu'à 90/100 km/h sur le littoral nord de la Bretagne (…) Le vent de sud-ouest soufflera assez fort le matin sur les côtes basques et landaises avec des pointes à 80/90 km/h», a précisé Météo-France dans son bulletin ce dimanche.

Pour rappel, le passage de la tempête Louis dans l’Hexagone ce jeudi a causé la mort d’un quinquagénaire dans les Deux-Sèvres. Ce dernier a été emporté par le courant de la rivière Le Chambon.