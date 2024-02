Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron réunit une vingtaine de chefs d’État à l’Élysée ce lundi

Emmanuel Macron doit tenir une conférence de presse depuis l’Élysée ce lundi 26 février sur la guerre en Ukraine. L’occasion pour le président, qui recevra une vingtaine de chefs d’États, de réaffirmer le soutien de l’Union européenne à l’encontre du pays dirigé par Volodymyr Zelensky.

Étudier les moyens pour continuer à soutenir l’Ukraine. C’est dans cette optique qu’Emmanuel Macron réunit ce lundi à l’Elysée une vingtaine de chefs d’Etats et de gouvernement à l’occasion d’une conférence de soutien.

Deux ans après le début de l’invasion de l’Ukraine, les participants réaffirmeront leur unité ainsi que «leur détermination à faire échec à la guerre d’agression menée par la Russie en Ukraine».

Un constat partagé

A l’issue de cette réunion, Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, à distance, se retrouveront pour une conférence. Un rassemblement qui, pour l’Elysée, «sera l'occasion de partager le constat de la situation de terrain, de la profonde déstabilisation causée par la Russie et de son agressivité renouvelée contre l'Ukraine et contre l'Europe».

Samedi dernier, le président français a averti son homologue russe Vladimir Poutine que le soutien de la France auprès de l’Ukraine ne «faiblira pas» et qu’il ne fallait «pas compter» sur une «lassitude des Européens».

«Deux ans de guerre. Frappée et meurtrie, mais toujours debout. L’Ukraine se bat pour elle, pour ses idéaux, pour notre Europe. Notre engagement à ses côtés ne faiblira pas», a écrit Emmanuel Macron, dans un message posté par l'Élysée sur le réseau social X à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe.

D'après les données rapportées par le média russe indépendant Meduza, le 24 février, environ 83.000 soldats russes auraient perdu la vie entre le début de l'invasion en Ukraine le 24 février 2022 et la fin de l'année 2023.