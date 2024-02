Intempéries : inondations, dégâts, fermetures de routes... De nombreux départements déjà durement touchés

Plusieurs régions de l'Hexagone, notamment dans le sud du pays, sont touchées par d'importants épisodes de pluie, provoquant des inondations et la fermeture de routes.

Un réveil brutal pour les habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce lundi 26 février, de nombreux résidents de la région ont été surpris par la montée des eaux aux premières heures de la matinée.

Dans le Var, les services de secours départementaux ont dû intervenir afin de venir en aide à de nombreux automobilistes, bloqués par des inondations. Une situation qui a nécessité la fermeture de plusieurs axes de circulation.

Plusieurs départements concernés

Plusieurs routes sont également fermées dans le département des Alpes-Maritimes en raison des fortes pluies qui ont touché la zone ces dernières heures, près de quatre jours après le passage de la tempête Louis sur l’Hexagone. De nombreuses interventions ont été effectuées par les sapeurs-pompiers du département afin de venir en aide aux habitants, touchés par des sous-sols et de caves inondées ce lundi.

La région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas la seule touchée par des inondations ce lundi 26 février. Dans les Hauts-de-France, la RN 42 reliant Boulogne-sur-Mer à Lille est inondée en raison des fortes pluies qui ont frappé le Pas-de-Calais depuis les premières heures de la journée.

Ce lundi 26 février, Météo-France a ajouté la Charente-Maritime, la Charente, le Calvados et la Dordogne, en plus du Pas-de-Calais et de la Gironde, à la liste des départements en vigilance orange pour les crues.

Ces débordements devraient se poursuivre dans la journée en raison des cumuls.