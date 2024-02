«L'IVG est un droit», CNEWS présente ses excuses par l'intermédiaire de Laurence Ferrari

CNEWS regrette la diffusion de l’infographie intitulée «Les causes de la mortalité dans le monde» dans l’émission «En quête d’esprit» diffusée ce dimanche 25 février et présente ses excuses à toutes les personnes que cette infographie aurait pu heurter. A cet égard, Laurence Ferrari a pris la parole en ouverture de son émission Punchline ce lundi 26 février.

«L'IVG est un droit». La journaliste Laurence Ferrari a pris la parole ce lundi 26 février déplorant la diffusion d'une infographie dans le cadre de l'émission «En quête d'esprit» diffusée ce dimanche 25 février.

Intitulé «Les causes de la mortalité dans le monde», ce document mettait en avant un comparatif entre les causes de la mortalité générale dans le monde et le nombre d'IVG dans le monde.

«Ce sont des données incomparables» a rappelé Laurence Ferrari. «Il est absolument impossible de comparer ces chiffres et de les mettre en miroir de ceux de la mortalité liés au cancer ou au tabac», a-t-elle ajouté.

«Une erreur qui n'aurait pas dû se produire»

La loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse est en vigueur depuis 1975 en France. «Il s'agit donc d'un droit garanti par la loi et il ne s'agit pour quiconque de le remettre en cause. La chaîne CNEWS présente ses excuses à ses téléspectateurs pour cette erreur qui n'aurait pas dû se produire», a souligné Laurence Ferrari.

«CNEWS présente ses excuses auprès de toutes les femmes, avec une pensée toute particulière à celles qui luttent dans le monde pour obtenir le droit à disposer de leur corps et à toutes celles qui ont perdu la vie faute de pouvoir accéder à l'IVG», a assuré la journaliste qui a ajouté qu'à titre personnel «cette loi est très importante pour moi ainsi qu'à toutes les autres femmes. Et j'espère, très sincèrement, que ce droit acquis de haute lutte par nos mères et par nos aîné(e)s sera inscrit dans la Constitution».