Maud Bregeon sur Jordan Bardella : «La politique, ce n’est pas de la téléréalité»

Invitée de la Matinale de CNEWS, Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, a déclaré que «la politique, ce n’est pas de la téléréalité», au lendemain de la visite de Jordan Bardella au Salon de l'agriculture.

Une course à la popularité qui ne devrait pas avoir lieu d'être. Maud Bregeon, députée des Hauts-de-Seine du parti Renaissance a déclaré que «la politique, ce n’est pas de la téléréalité et qu'on ne se mesure pas à l'applaudimètre ou au nombre de vues sur TikTok», alors que le président de la République et Jordan Bardella, président du Rassemblement national, se sont rendus au Salon de l'agriculture, avec des accueils différents sur place.

«Ce qui m'a frappé ce week-end, c'est qu'on avait d'un côté le président de la République, courageux, qui connaissait ses dossiers, qui allait sur des sujets où il y a beaucoup de complexité, qui apportait des réponses. Et de l'autre côté Jordan Bardella qui se baladait tout sourire sur le Salon de l'agriculture avec des grandes déclarations d'intention», a-t-elle poursuivi.

«Jordan Bardella est dans le "y'a qu'à/faut qu'on" permanent : on ne vote pas le budget de la PAC, on propose insidueusement un isolement de la France par rapport à l'Union européenne. Je ne pense pas que ce protectionnisme-là serve les agriculteurs. Je pense que les agriculteurs, ils ont besoin de marcher, je pense qu'ils ont besoin d'exporter», a poursuivi Maud Brégeon, estimant que «l'isolement de la France que propose le Rassemblement national est mortifère».