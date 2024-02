Voiture sans permis : voici ce qui sera obligatoire à partir du 15 avril

À partir du 15 avril 2024, le contrôle technique devient obligatoire pour les voitures sans permis. Cette réforme se fait par étape, tous les véhicules n'étant pas encore concernés.

Soyez vigilants, le contrôle technique évolue. Alors qu'elles en étaient, pour l'heure, dispensés, les voitures sans permis vont être soumises à cet examen technique, à l'instar des véhicules particuliers. Le décret, publié au Journal officiel le 23 octobre dernier, prévoit la mise en place de la mesure à partir du 15 avril 2024, avec quelques subtilités. Face à un embouteillage dans les centres de contrôle technique, le gouvernement a donné un échéancier pour les propriétaires.

Ainsi, les premiers véhicules concernés sont ceux immatriculés avant 2017 et dont la date d'anniversaire se situe entre le 1er janvier et le 15 avril. Pour ces modèles, le premier contrôle technique devra être fait entre le 15 avril et le 14 août prochain.

La date d'anniversaire du véhicule à prendre en compte

Pour les voitures délivrées après le 15 avril, il faudra aller dans un centre agréé au plus tard «4 mois après la date d'anniversaire de mise en circulation et avant le 31 décembre», selon le comparateur d'assurances LeLynx.

Pour les voitures immatriculées en 2017, 2018 et 2019, le contrôle technique devra être fait en 2025, au plus tard 4 mois après la date d'anniversaire de mise en circulation et également avant le 31 décembre. Même principe pour les voitures de 2020 et 2021, qui y seront sujettes en 2026 selon les mêmes règles. Enfin, les voitures vendues en 2022 seront concernées en 2027.

À noter également qu'il faudra fournir obligatoirement la certification de passage au contrôle technique pour la vente de tout véhicule de catégorie L, ce qui inclut les quadricycles légers et lourds.