80 ans du Débarquement : un vétéran américain de 100 ans veut se marier en Normandie

Harold Terens, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale aujourd’hui centenaire, a fait la demande auprès de la mairie de Carentan-les-Marais (Manche) afin de pouvoir se marier dans la commune en juin prochain pour le 80e anniversaire du Débarquement en Normandie.

La belle histoire du jour. Ancien opérateur radio dans l’aviation américaine lors de la Seconde Guerre mondiale, Harold Terens a participé au transfert de prisonniers allemands vers la Grande-Bretagne. Il est ainsi célébré chaque année lors de la traditionnelle cérémonie d’hommage rendue tous les ans le 6 juin sur les plages françaises du Débarquement.

L’homme, qui a fêté ses 100 ans en Floride l’été dernier, avait notamment reçu des mains d’Emmanuel Macron et sous les yeux du président américain de l'époque Donald Trump, la Légion d’honneur en 2019 au cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados). Et pour lui, ce 80e anniversaire du Débarquement en Normandie, célébré en juin prochain, aura une saveur toute particulière.

Il a ainsi pris l’initiative d’épouser sa compagne de 96 ans à Carentan-les-Marais (Manche) et fait les démarches nécessaires auprès de la municipalité concernée pour organiser ce grand jour dans la commune.

«Nous avons en effet reçu cette requête tout à fait insolite par l'intermédiaire du consulat de France en Floride», a confirmé Jean-Pierre Lhonneur, le maire de la ville, pour Le Parisien.

Si la date officielle de l’heureux événement n’a pas encore été déterminée, il semblerait que celle du samedi 8 juin a les faveurs des pronostics.

La commune n’a pas été choisie non plus au hasard car elle se situe à quelques kilomètres de Sainte-Mère-Église et d’autres sites importants de la fameuse opération lancée le 6 juin 1944 sur la côte française.