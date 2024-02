Agriculture à l'école : vers une nouvelle matière enseignée en classe ?

Le député Les Républicains de la Loire Jean-Pierre Taite a déposé une proposition de loi visant reconnaître l’agriculture comme matière d’enseignement. Une initiative qui vise à éduquer les jeunes générations par le biais de la promotion de la nutrition et de la santé.

«Reconnecter notre société avec le monde agricole à travers l’éducation». C’est l’objectif du député Les Républicains de la Loire Jean-Pierre Taite. L’élu a déposé une proposition de loi visant à reconnaître l’agriculture comme une matière d’enseignement. «Nous avons complètement oublié que les agriculteurs nous permettent de manger chaque jour», a-t-il déploré lors d’un entretien accordé à CNEWS ce mardi 27 février.

Jean-Pierre Taite a regretté la disparition «d’un lien entre les citoyens», notamment des plus jeunes, «avec l’agriculture». «Les enfants ne savent plus comment un steak haché est fabriqué. Ils ont un rapport avec la nutrition qui se résume au frigo», a considéré l’ancien maire de Feurs.

Il souhaite ainsi que cette profession, mais aussi ce savoir-faire, soit inscrit au programme scolaire, par l’intermédiaire de deux thématiques : la nutrition et la santé. «Dans les savoirs fondamentaux, le bien-manger est essentiel, a-t-il analysé. Si nous arrivons à lier l’Education à la santé, à la malbouffe et à la nutrition en général, nous pourrons rapprocher notre société au monde agricole».

Mobiliser les acteurs du monde de l’Éducation et de l’Agriculture

Si le député LR a la volonté d’instruire les plus jeunes aux rudiments de l’agriculture, il a reconnu que cette initiative ne pourrait pas se réaliser sans un réel travail coordonné entre tous les acteurs concernés. «Il faut travailler avec l’Éducation nationale. Il y a toute une pédagogie à construire. Il nous faudra réunir les acteurs de la nutrition, de la santé et de l’environnement pour y parvenir», a indiqué Jean-Pierre Taite.

Ainsi, cet enseignement, dont l’âge de son commencement reste à définir, passerait également par la lutte contre le gaspillage alimentaire. «Il faudrait apprendre aux jeunes comment est produit un aliment. De même qu’on leur parle écologie et empreinte carbone. Il est nécessaire de leur apprendre où est produit ce qu’ils mangent».

Un apprentissage à l’école qui pourrait aussi amener des «intervenants extérieurs» à intervenir dans des classes ou bien dans des visites thématiques, permettant de «transmettre et d'acquérir des connaissances et des savoirs relatifs à la nature, la culture et la nécessité de protéger la souveraineté alimentaire et agricole de la France».

Soutenu par une trentaine de députés du groupe Les Républicains, Jean-Pierre Taite se dit confiant quant au fait que son texte séduise des élus de tous bords.