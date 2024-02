Affaire François Fillon : la Cour de cassation examine le pourvoi de l'ex-Premier ministre et de sa femme ce mercredi

Ce mercredi 28 février, la Cour de cassation doit examiner les pourvois de l’ancien Premier ministre François Fillon et de son épouse Penelope, tous les deux condamnés pour des emplois fictifs à l’Assemblée nationale. La décision de la justice doit être rendue dans plusieurs semaines.

Une étape importante. La Cour de cassation doit se pencher ce mercredi 28 février sur un dossier brûlant. Il s’agit des pourvois de l’ex-Premier ministre François Fillon, aujourd’hui âgé de 69 ans, et de son épouse Pénélope, le couple ayant déjà été condamné pour des emplois fictifs à l’Assemblée nationale.

En effet, si François Fillon a été condamné en appel, le 9 mai 2022, à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an ferme, 375.000 euros d’amende et dix ans d’inéligibilité pour des emplois de collaboratrice parlementaire fictifs de sa femme, Pénélope Fillon, elle, s’est vu infliger deux ans de prison avec sursis ainsi que 375.000 euros d'amende.

Une troisième personne a également été épinglée par la justice. Il s’agit de l’ancien député suppléant de François Fillon dans la Sarthe, Marc Joulaud, ce dernier ayant été condamné à une peine de trois ans de prison avec sursis avec des inéligibilités respectives de deux et cinq ans.

Outres ces peines, les trois prévenus ont également été condamnés à verser 800.000 euros de dommages et intérêts à l’Assemblée nationale.

Bien que la décision de la Cour de la cassation ne sera pas rendue avant plusieurs semaines après cette audience, un rejet des pourvois, formulés également le 9 mai 2022, rendrait les peines définitives. Dans le cas contraire, cette haute juridiction, qui contrôle le respect des règles de droit et non le fond des litiges, pourrait casser la décision de la cour d’appel, que cela soit partiellement ou totalement, et ordonner un nouveau procès.

Durant cette journée du 28 février, la Cour de cassation doit se pencher sur les arguments des avocats au conseil François-Henri Briard et Patrice Spinosi. Ces derniers soutiennent notamment que les faits sont prescrits et que les prévenus ne peuvent être déclarés coupables de détournement de fonds publics, complicité et recel, selon une source proche du dossier.

Ils contestent par ailleurs deux éléments du volet civil de l'affaire, mais aussi la motivation de la peine de prison ferme prononcée contre François Fillon, ainsi que les condamnations pour complicité d'abus de biens sociaux concernant l'emploi de Penelope Fillon à la Revue des deux mondes.