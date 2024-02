Météo : les images impressionnantes de la tempête de neige dans les Pyrénées et les Alpes (vidéos)

La neige est tombée à gros flocons ces derniers jours dans les Alpes du Sud et les Pyrénées. Le vent s'en est mêlé mardi 27 février, donnant lieu à des épisodes de blizzard.

Toujours très déficitaire sur le Jura et les Vosges, l'enneigement a enfin atteint un niveau plus conforme à la saison dans les Alpes du Sud et les Pyrénées.

Les flocons y sont tombés en nombre ces derniers jours et ont parfois été associés à des vents violents, donnant lieu à des images impressionnantes.

D'après Météo-France, il n'a pas cessé de neiger dans les Alpes du Sud depuis dimanche soir. Mardi matin, près de 120 cm de poudreuse ont par exemple été mesurés à Millefonts-Nivose, à 2.400 mètres d'altitude.

Au-delà des #Pyrénées, qui subissent de fortes chutes de #neige, les Alpes italiennes croulent également sous les flocons depuis plusieurs jours. Un cut-off continue de circuler en Méditerranée & insuffle des précipitations qui viennent se bloquer contre les massifs. pic.twitter.com/JflztxxTdg — Guillaume Jauseau (@GJauseau) February 27, 2024

La neige est aussi au rendez-vous le long de la frontière italienne, «notamment en Haute-Maurienne, dans le Queyras et le Mercantour». Sur ces massifs, 20 à 40 cm supplémentaires sont tombés ces derniers jours au-dessus de 1.800 mètres, et même «30 à 60 cm dans la vallée du haut Guil, dans les Hautes-Alpes».

Un «cut-off» en cause

Sur X, le prévisionniste météo Guillaume Jauseau a publié une vidéo qui montre les «fortes chutes de neige» dans les Alpes italiennes. Elle sont dûes selon lui à un «cut-off», c'est-à-dire une dépression froide, qui «continue de circuler en Méditerranée et insuffle des précipitations qui viennent se bloquer contre les massifs».

Sur une large partie nord et centrale des Alpes, l'enneigement reste déficitaire voire inexistant, surtout en dessous de 1.500 mètres d'altitude.

Entre neige et vent violent, le blizzard frappe les Pyrénées ce mardi. Images aux Angles dans les Pyrénées-Orientales. (via @Viewsurf) pic.twitter.com/QLVKkNuXFv — Météo Express (@MeteoExpress) February 27, 2024

Pas de la Casa Torb vent fort en altitude rafales >100km/h Andorra Pictures pic.twitter.com/F1oq3nYl6z — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) February 27, 2024

Les Pyrénées connaissent quant à elles le plus gros épisode neigeux de l'hiver, après avoir subi un enneigement «très déficitaire à toutes les altitudes» jusqu'ici, selon Météo-France. L'ouest de la chaîne, notamment la montagne basque, les massifs de la vallée d'Aspe et d'Ossau, est particulièrement concerné.

«Il est déjà tombé entre 40 et 80 cm de neige dès 1500 m sur ces massifs» et le risque d'avalanche y est fort, comme sur l'ensemble des Pyrénées. Aux Angles, dans les Pyrénées-Orientales, des images du blizzard qui a frappé la commune mardi 27 février ont été partagées sur les réseaux sociaux. Une situation similaire à celle observée en Andorre, au Pas-de-la-Case par exemple.