«Risque de 3e guerre mondiale» : quelle est la capacité militaire de la France ?

Après les propos tenus par Emmanuel Macron lundi 26 février, évoquant l’hypothèse d’envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien, Alexander Makogonov, porte-parole de l’ambassade de Russie en France, a prévenu que cet acte pourrait déclencher une « Troisième Guerre mondiale ». Alors, en cas de guerre, quelle est la capacité militaire de la France ?

«L'envoi de troupes au sol sera la ligne rouge parce que ça peut déclencher la Troisième Guerre mondiale», a déclaré Alexander Makogonov, porte-parole de l’ambassade de Russie en France, en réaction aux déclarations d’Emmanuel Macron lundi, lors de la conférence de soutien à l’Ukraine. Le président de la République avait en effet affirmé qu'«il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu».

Depuis, la surprise et la consternation animent les opposants politiques et les alliés occidentaux. Une question survient donc : la France est-elle prête en cas de guerre ?

L’une des plus grandes puissances militaires d'Europe

Comme chaque année, Global Fire Power publie le classement des plus grandes puissances militaires. En ce début d'année 2024, la France a perdu deux places par rapport à l’an dernier, et se classe à la 11e place sur 145 nations. Pas moins de 50 facteurs sont pris en compte pour établir ce classement : l’effectif militaire, le budget consacré à la défense, la diversité des armements, les forces terrestres… À partir de ces informations, chaque pays se voit attribuer un score compris entre 0 et 1. Plus le score se rapproche de 0, plus la nation est puissante militairement. Cette année, la France obtient la note de 0,1878.

Global Fire Power effectue également un autre classement, celui des effectifs de l'armée par pays. La France se classe cette fois à la 26e place du classement mondial, avec un effectif de 200.000 militaires actifs, et plus de 35.000 réservistes. Il s'agit toutefois de militaires professionnels quand d'autres puissances possèdent des effectifs mêlant professionnels et des personnels civils seulement entraînés lors d'un service militaire obligatoire par exemple.

Loi de programmation militaire

En 2023, le budget dédié à la défense s’élevait à 43,9 milliards d’euros. Avec la loi de programmation militaire (LPM) votée par le Parlement en juillet 2023, le budget des armées devrait atteindre un montant de 47,2 milliards d’euros à la fin 2024.

La loi prévoit, entre autres, 15 milliards d’euros consacrés aux munitions et 49 millions d’euros à l’entretien des matériels. L’un des objectifs qu’elle mentionne aussi est de doubler le nombre de réservistes opérationnels d'ici à 2030. Enfin, la France dispose de l’arme nucléaire, avec 290 ogives, selon le SIPRI. De ce point de vue, l'Hexagone dispose de la 4e force de frappe nucléaire au monde, derrière la Chine (3e), les Etats-Unis (2e) et la Russie (3e).