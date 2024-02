Un ordinateur et deux clés USB d'un employé de la mairie de Paris volés : ce que l’on sait

Dans un communiqué dévoilé mercredi 28 février, la ville de Paris a indiqué que la sacoche volée d'un de ses employés contenait des informations confidentielles, mais rien en rapport avec le déploiement des forces de l'ordre pendant les Jeux olympiques et paralympiques.

Simple vol mais lourdes conséquences. Un ingénieur de 56 ans s’est présenté dans un commissariat lundi 26 février pour déposer plainte, suite au vol de sa sacoche dans un train à la Gare du Nord.

Alors qu’il était déjà assis dans un train, encore à quai, qui se rendait à Creil (Oise), l'homme avait déposé sa sacoche dans le compartiment à bagage juste au-dessus de son siège. Mais au moment de changer de train, il s’est rendu compte qu’elle avait disparu.

Problème, cette sacoche contenait son ordinateur ainsi que deux clés USB. Autre problème, la victime est un employé de la mairie de Paris, et le tout contenait des informations confidentielles.

Contrairement à ce qui fût affirmé dans un premier temps, «les premières vérifications ont permis d'établir que l'agent n'était en possession d'aucune information relative à l'organisation et au déploiement des forces de l'ordre pendant les Jeux olympiques er paralympiques», a indiqué la ville de Paris mercredi 28 février, dans un communiqué.

Selon le document, le materiel informatique contenait des prises de notes internes, relatives à son travail, à la mission informatique de la direction de la voirie, et des déplacements.

«L'ensemble des réinitialisations nécessaires a été effectué afin de couper tout accès au système informatique de la Ville», a déclaré la commune.

Une enquête a été ouverte et les caméras de vidéo surveillance sont désormais exploitées pour retrouver le ou les auteurs du vol de ces données toutefois sensibles.

La ville de Paris a souhaité se montrer rassurante, affirmant être «pleinement mobilisée» pour que les Jeux olympiques et paralympiques soient une réussite, et indiquant veiller à ce que «les plus hauts standards de sécurité soient en permanence garantis».