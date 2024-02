Une aide-soignante, non-renouvelée après plus de 500 CDD en 17 ans, attaque son ex-employeur aux prud’hommes

Une aide-soignante de 60 ans va attaquer son ancien employeur aux prud'hommes, l'établissement médical privé Santé Atlantique de Saint-Herblain (Loire-Atlantique), après avoir enchaîné 530 CDD en dix-sept ans.

Plus de 30 contrats par an, en continu. C'est la situation qu'a vécue une aide-soignante de la maternité de Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, qui a cumulé 530 contrats à durée déterminée (CDD) en dix-sept ans, sans aucune plainte de sa part liée à sa situation, rapporte Ouest France.

«J'ai compté au moins 530 contrats à durée déterminée. C'est un record», a-t-elle témoigné auprès du quotidien. «Mon temps de travail correspondait en moyenne à un 80%. Avec les congés payés et la prime de précarité, mon salaire était correct, entre 1.800 et 2.000 euros», détaille-t-elle.

À 60 ans, son employeur a décidé de stopper cette collaboration, la plaçant dans une grande précarité professionnelle et un choc émotionnel. «Mes mamans me manquent», glisse-t-elle en racontant son histoire.

Son ex-employeur se défend

Face à cette situation, elle a décidé de porter l'affaire devant les prud'hommes. L'entreprise concernée, Santé Atlantique, a répondu que «la salariée pouvait bénéficier d'un poste permanent, mais elle ne l'a pas souhaité». Mais l'aide-soignante de 60 ans assure que les postes proposés de manière permanente n'étaient qu'à 60%.

Dans ses discussions avec la hiérarchie, les tensions se sont accumulées au point de recevoir un appel lui indiquant qu'«à cause d'une réorganisation et d'un prétendu problème de comportement, on ne [l']a rappellera pas». L'antenne locale de France Travail lui a proposé un accompagnement psychologique.