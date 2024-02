Vents violents, pluie-inondation, crues... Voici les 46 départements en vigilance jaune ce mercredi

Ce mercredi 28 février, 46 départements sont concernés par une vigilance jaune pour vents violents, pluie-inondation ou crues. L'ouest du territoire ou encore la Corse sont particulièrement concernés.

Il faudra faire preuve de vigilance, ce mercredi 28 février, sur une bonne moitié du territoire métropolitain. Ce mercredi, Météo-France a placé 46 départements en vigilance jaune en raison de vents violents, de pluie-inondation ou des risques de crues. Seuls sont préservés les départements du centre de la France ou encore la région bretonne.

Crues : 40 départements en jaune

C'est le phénomène dont il faudra être le plus alerte ce mercredi. Alors que six départements sont en vigilance orange (Pas-de-Calais, Seine-et-Marne, Charente, Charente-Maritime, Gironde et Dordogne), Météo-France en a placé 40 autres en vigilance jaune.

Tout d'abord, la moitié nord de la France est largement concernée. C'est le cas du Nord, de l'Aisne, des Ardennes, de la Meuse, des Vosges, la Seine-Maritime, du Calvados, de la Manche, de l'Orne, de l'Eure, de l'Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher, de l'Oise, de la Marne, de l'Aube, de la Côte-d'Or et de la Sarthe.

La région parisienne n'est pas en reste puisque Paris intra-muros, les Yvelines et le Val-d'Oise sont affichés en jaune sur la carte de Météo-France.

L'alerte a également été donnée dans l'ouest du territoire, dont la Loire-Atlantique, la Vendée, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vienne et l'Indre-et-Loire. C'est aussi le cas dans le quart sud-ouest, avec les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne.

Enfin, les deux départements corses (Haute-Corse et Corse-du-Sud), ainsi que le Rhône sont également en vigilance jaune.

Météo-France tient tout de même à rassurer dans son bulletin : «D'une manière générale sur la plupart des régions, la décrue est maintenant largement amorcée. Sur les tronçons en vigilance orange les maximums sont atteints ou en passe de l'être, les niveaux resteront hauts toute la journée d'aujourd'hui mercredi», indique le service de météorologie.

Vents violents : 4 départements

C'est dans le sud du territoire que les vents vont souffler plus fort qu'à l'accoutumée. En l'occurrence, des pointes à 85 km/h pourraient être enregistrées dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Même situation dans la Drôme et l'Ardèche, où le vent soufflera entre 40 et 75 km/h, dans l'après-midi.

Même constat pour la nuit, où des bourrasques à 80 km/h sont prévues près de Perpignan.

Pluie-inondation : 2 départements

Déjà soumis à une alerte jaune pour les crues, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud est également sujette à des risques liés à la pluie et aux inondations. Si la pluie n'est, pour l'heure, pas prévue sur l'île de Beauté, le temps très nuageux peut être amené à changer.